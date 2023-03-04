華埠15年玩具店 逆勢搬家擴店

一家三口，加上一隻小狗，就是這家店鋪的全部成員。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠 伊利沙白街(Elizabeth St.)的「浩達濤玩具店」經營已逾15年，該店於去年12月搬過一次店面，新店與舊店僅相隔一家鋪面，擴大店內空間；在華埠人口萎縮、商業不夠景氣的大背景下，業者普遍傾向於縮減經營面積以節省租金，像浩達濤這樣從小到大的變化頗顯特立獨行。

玩具店由一家三口經營，沒有額外的僱員。經營項目主要分為遊戲卡牌、模型、玩偶、手辦等幾個品類，商品全部為現貨，每種貨品都有為數不少的庫存量，店主Victor的父親說，搬家的主要原因就是原來的小店面存不下如此多的貨物了。

Victor生長在布碌崙 (布魯克林)，父母是逃離越戰流落到美國的華裔難民，像幾乎所有第一代移民一樣，Victor的父母打工、做小買賣，吃了不少苦，同時也給下一代熏陶出了一份不錯的商業頭腦。Victor早先在布碌崙經商不順，搬到華埠以後，瞅准了商機，進入現在這個雖然有些小眾、但屬社區內獨家的行當。

Victor表示，他最初來到華埠的時候，對於這裡長期以來「販假售劣」的名聲有著深切的痛感，堅持不惜成本尋找品質優良的產品進貨，也吸引了一批忠實顧客。

不過這樣的堅持也帶來不小壓力，Victor說，自己每次進貨都像賭博，不知道顧客會喜歡什麼，如果「賭」輸了，就會變成積壓的庫存。 遊戲卡牌是Victor令回頭客保持忠誠的其中一個「秘密武器」。(記者許君達╱攝影)

Victor保持生意樂觀的另一件「秘密武器」是遊戲卡牌業務。由於遊戲卡牌是由世界性的大遊戲公司發行的，有公司的信用背書，卡牌在遊戲玩家的圈子內具備一種類似通貨的全球流通價值。Victor說，在整個曼哈頓，我敢說不會再有比我這裡卡牌更全的地方了。

記者觀察，至少在櫃台內可見的地方，就有不下百冊卡牌展示簿，每張卡牌的定價不太貴，從兩元到十幾元不等，但有部分玩家每次買卡牌，都花費好幾百元。