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BQE新提案 中段「加頂」建公園

記者胡聲橋／紐約報導
交通局建議遮蓋BQE中心段，將覆蓋層建成公園綠地後的效果圖。(市交通局提供)
交通局建議遮蓋BQE中心段，將覆蓋層建成公園綠地後的效果圖。(市交通局提供)

市交通局(DOT)3月1日公布有關遮蓋布碌崙(布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)布碌崙高地(Brooklyn Heights)段的三個概念性計畫，三個方案都是將新設計的BQE覆蓋起來，減少對環境的危害。

交通局提出的三個建議都是給BQE布碌崙高地路段，也就是包括三層懸臂梁(triple cantilever) 的BQE中心段加遮蓋，從上方的布碌崙高地走廊(Promenade)到下方水邊的布碌崙大橋公園，都改造成公園式綠地，供市民休閒遊玩。

三個方案分別稱為「台地」(The Terraces)、「瞭望台」(Lookout)和「台階」(The Stoop)方案。交通局官員稱，「台地」和「瞭望台」可以通過部分更換底層懸臂來建造；而「台階」方案將把BQE的北行和南行車道放在相同高度，然後用一個大長廊覆蓋雙向車道，需要全面改變BQE中心段的結構。

這些設計是根據社區不斷提供的意見制定。BQE中心段的居民一直希望減少BQE帶來的空氣和噪音污染，有優美的公共空間，安全的自行車道和步行道。交通局還表示，會繼續完善這幾個概念性計畫，力圖提供令人滿意的BQE長期解決方案。

這三種設計都可與高速公路的三車道或兩車道計畫相配合。因為當地居民和民選官員與聯邦運輸部的設計意見相左，重建後的高速公路的車道數量需要進一步研究。在此之前，環境評估將於2023年秋季展開。

BQE是紐約最繁忙的幹線之一，每天有15萬輛機動車車和1萬5000輛卡車通過。BQE中心段的三層懸臂梁公路建於1950年代，已殘破不堪，急需整修。市政府將負責對BQE中心段大修，也呼籲州政府利用這次機會，對所管理BQE的其他路段進行充分改造，建成一條現代化高速公路。

交通局建議遮蓋BQE中心段，將覆蓋層建成公園綠地後的效果圖。(市交通局提供)
交通局建議遮蓋BQE中心段，將覆蓋層建成公園綠地後的效果圖。(市交通局提供)
交通局建議遮蓋BQE中心段，將覆蓋層建成公園綠地後的效果圖。(市交通局提供)
交通局建議遮蓋BQE中心段，將覆蓋層建成公園綠地後的效果圖。(市交通局提供)

布碌崙 皇后區 布魯克林

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