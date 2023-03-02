少數族裔黨團 批紐約市長破壞免費全民早教

市府及教育局遭指妨礙「全民早教」項目成功。(取自班克斯推特)

紐約市議會非洲裔、西語裔和亞裔 黨團(Black, Latino and Asian Caucus)日前致信市長亞當斯(Eric Adams)，指責其破壞「全民早教」免費項目的成功，要求立刻對「官僚作法」進行改革。

市議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團有31名市議員，占市議會的大多數。在信中，議員關注早期兒童護理和教育系統的正常運轉。目前約有1萬6000個三歲兒童學前班席位空缺，但渴望送孩子就讀的家長申請後卻遲遲收不到回音。

信中寫道，市府機構對「全民早教」計畫起著破壞性的作用，工作人員沒能做足工作和父母聯繫，「過於官僚的簽約過程、合同簽署過於滯後、招生 和外聯工作不足，都是破壞幼兒接受教育的主要因素。」

黨團提出改革建議，包括改良經費申請制度、及時支付簽約的早教機構經費、延長早教服務提供時間、擴大暑假活動計畫、配合父母時間表等。

黨團還希望徹底改革市府的招生作法，將一部分工作給幼教機構進行，在社區招聘並登記家庭信息。目前招生工作主要由市教育局 進行，但議員們希望能提供更多、更專業的翻譯服務。

「如果市教育局內部不變革，非洲裔、西語裔、亞裔兒童的損失更大。」黨團共同主席市議員費力茲(Oswald Feliz)、市議員萊利(Kevin Riley)、及教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)強調，「亞當斯政府的失敗，反映上一屆政府在普及早期教育方面的成功。」