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地鐵離峰時段增班 維權組織要求撥款

記者和釗宇╱紐約報導
通勤維權組織致信州參眾兩會，要求州議會給大都會運輸署每年增加3億元撥款，用於增加非高峰時段地鐵、公車和鐵路的運營班次。(記者和釗宇 / 攝影)
通勤維權組織致信州參眾兩會，要求州議會給大都會運輸署每年增加3億元撥款，用於增加非高峰時段地鐵、公車和鐵路的運營班次。(記者和釗宇 / 攝影)

多個通勤維權組織3月1日致信州參眾兩會領導層，要求州議會給大都會運輸署(MTA)每年增加3億元撥款，用於增加非高峰時段地鐵、公車和鐵路班次；另外，此前MTA計畫減少多條地鐵線周一和周五高峰時段的班次，這一計畫遭工會反對，勞動仲裁認定該計畫違反MTA與工會的合同。

交通替代(Transportation Alternatives)、乘客聯盟(Riders Alliance)等15個交通維權組織在寄給州眾議長希士提(Carl Heastie)和州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)的信中表示，「當下的投資將有助於避免未來因緊急情況而投入的更多資源。」

州長霍楚(Kathy Hochul)此前在預算案中提出每年為MTA增加撥款13億元，其中8億元來自調漲工資稅中的大都會區域通勤稅(Metropolitan Commuter Transportation Mobility Tax)，另外5億元則寄望紐約市撥款，交通維權組織認為應在此基礎上再增3億元撥款，增加非高峰時段車次。

信中表示，「在非高峰時段許多服務業雇員需要通勤，增加非高峰時段的車次將吸引更多乘客，並增加安全性，讓公共交通系統更公平。」

乘客聯盟發言人皮爾斯登(Danny Pearlstein)表示，「過去的高峰時段車次是為因應到崗上班的工作和生活方式；但更多非高峰時段的列車將為需要很早上班、晚下班的人提供便利。」

另外，因大多數人居家上班，此前MTA計畫從6月起削減多條地鐵線周一和周五高峰時段的班次，遭到運輸業勞工工會(Transport Workers Union Local 100)反對並提出仲裁；勞工仲裁人艾德爾曼(Howard Edelman)表示，如果執行該計畫，將導致更多MTA員工工作時間變動，違反勞工合同。

MTA 地鐵 勞工

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