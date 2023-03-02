台灣會館老人中心 紀慶華新任會長

紀慶華。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約台灣會館老人中心 1日舉辦新舊會長交接典禮，前會長邵順秀將印信交給新會長紀慶華，華裔民選官員代表及眾多僑界人士出席同賀，肯定會館及老人中心對台美社區的貢獻。

新會長紀慶華為老人中心的復健操老師及美東師大校友會副會長，曾在台灣念美術專業，後從事珠寶批發，退休後在老人中心教美術，教學過程中，他發現不少耆老有筋骨問題，疫期身體也多了一些疼痛，曾作過兩次脊椎手術 的他，用自學的復健知識，開始教授復健課程，受到長者們歡迎，被推舉為會長。

紀慶華表示，感謝前會長邵順秀在疫情 三年期間，帶領委員、義工及老師們完成工作，疫情後老人陸續回歸，感到開心溫馨，將繼續推出精彩的課程及健康活動，並增加藝文展覽，讓耆老的作品有更多的展示機會。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩、領務組副組長游智雅、法務秘書鄧馨華、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、台灣會館理事長蘇春槐、副理事長方秀蓉、紐約副市長高級顧問顧雅明、市議員黃敏儀代表朱蕾等出席典禮。