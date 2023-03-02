獲十佳美食節提名 皇后區夜市4月15日開跑

皇后區夜市吸引眾多美食愛好者。(主辦方提供)

2015年開始的皇后區 夜市日前被提名全美十佳美食 節之一，創辦人稱得益於平價且餐飲豐富；新一年的夜市商販報名已經開始，如果有心擺攤卻不知從何開始，也可報名小型商業研討會接受免費培訓。

位於法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)的紐約科學館外，將進入第八屆的皇后區夜市被「今日美國」(USA Today)提名為全美十佳美食節之一。 創辦人王榮光(John Wang)稱主要的優勢是平價，最高不能超過6元，物價飛漲，平價美食吸引很多顧客。其次是種類豐富，近年每年有來自95個國家的美食。2015年開始時，約50個攤位，每晚約吸引5000人，去年近90個，每晚約1萬5000人。

因為人流量和相對低廉的擺攤成本，他說近350家攤主曾在此創業試水溫。而為幫助更多中小企業，他和市小商業服務局(SBS)、皇后區長、市民銀行(Citizens Bank)和皇后區經濟發展公司(Queens Economic Development Corporation)合作，連續第六年舉辦免費小商家研討會。主題包括：創造商業理念、行業分析、品牌營銷、社交媒體以及獲取許可證等，也涵蓋皇后區夜市主題，有嘉賓演講、社交和問答環節。

「這個活動已成為多元美食的代名詞」，王榮光稱過去幾年，約有400名商家參加研討會，約75%參加夜市。皇后區夜市是小商家的聚集地，大多由移民家庭經營，其中華人是很重要一部分，「每年篩選亞洲美食都很艱難，因為報名者很多」，許多遊客也是為亞洲美食而來。法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，該活動與地鐵7號線特色相輔相成，「7號線又稱國際線，沿途經過不同族裔社區」。

本屆皇后區夜市搶先場在4月15日和22日，尚未開始售票，更多資訊：queensnightmarket.com。王榮光指，因與市民銀行合作，今年擺攤費用下降四成，已開始接受申請，目前收到400封，申請網址：https://bit.ly/QNM-Vendor-2023，電郵：[email protected]。