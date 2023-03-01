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糧食券+白卡福利減 衝擊百萬弱勢

記者張晨／紐約報導
食物及醫療補助政策改變，衝擊弱勢族群。(記者高雲兒／攝影)
食物及醫療補助政策改變，衝擊弱勢族群。(記者高雲兒／攝影)

2月28日是國會授權領取「糧食券」(Food Stamps)營養補充援助計畫(SNAP)民眾，每月可多領95至235元額外聯邦補助最後一天，之後將回歸疫情前標準；同時，紐約州也將針對醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)將加大審查力度，剔除不符合資格者，防止濫用福利。

通貨膨脹，食品價格上升，加上兒童抵稅等疫期政府項目到期，維權機構表示，糧食券額外補貼的結束，將使低收者陷入困境，紐約州將有近160萬人受影響。

非營利組織「城市收穫」(City Harvest)表示，預計領取免費食品分發的人數和頻率將激增；根據該組織的數據，2022年比2019年增長69%，比2021增14%。

今年紐約州也將加強白卡資格審查，紐約州近800萬人在此醫保計畫中；由於疫情，全美暫停三年審查程序，今年或將有百萬人失去醫療補助。

民眾在接下來需留意是否收到州府郵寄的續保表格，或會收到電話、短信或電郵等提醒文件填寫；需提前做好準備，確保醫療補助計畫留有準確的聯繫信息。

第一批表格將於3月開始郵寄給紐約市居民，4月在州其他地區陸續發出，在續保表格中受益人需提供最新的個人信息，包括家庭地址、電話號碼、電郵、收入和家庭規模；申請者有至少30天填寫表格；若未填寫表格，州府有權除名受益人；被取消醫療補助的人可以要求審查或聽證。

隨著醫療補助或兒童健康保險計畫(CHIP)恢復正常審查，數百萬失去政府醫療補助的人，將有資格透過可負擔醫療法案(Affordable Care Act)健保市場，獲得免費或低成本的保險。

有醫療補助問題的紐約市民眾可致電(855)355-5777，或登陸紐約州衛生廳和衛生廳醫療補助網站查詢，網址：https://nystateofhealth.ny.gov/，可選擇中文。

紐約州 疫情 紐約市

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