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紐約推組裝式公廁 每座逾百萬

記者胡聲橋／紐約報導
紐約計畫實施組裝公廁試點項目，圖為新型組裝公廁。(美聯社)
紐約計畫實施組裝公廁試點項目，圖為新型組裝公廁。(美聯社)

新冠疫情走向尾聲，紐約市迎來大批遊客。不過，街頭如廁難的問題恐又將遭人詬病。為實施公廁計畫，市府日前決定在五大區先各試驗安裝一種平價的可組裝式公廁，觀察效果。

新型廁所是品牌為「Portland Loo」的可組裝廁所，五大區將各選一個公園進行試點安裝。雖然這種組裝廁所的造價只有18.5萬元，但據報導，如果考慮連接進水、排水，打地基，再加上官僚程序和工會的監管，最終成本會升到100多萬元。即使這樣，比較傳統廁所500到1000萬元的興建成本，還是低廉得多。

按照理想的估計，這種新型組裝公廁最快將於2024年夏天投入使用。市府表示，率先安裝的公園分別為曼哈頓的傑佛遜公園(Thomas Jefferson Park)、布碌崙(布魯克林)的歐文廣場公園(Irving Square Park)、皇后區的霍伊特公園(Hoyt Playground)、布朗士區的吉爾莫公園(Joyce Kilmer Park)和史泰登島的馬克利斯神父公園(Father Macris Park)。

市公園局仍需要得到批准，包括當地社區委員會同意，才能推進這項已醞釀多年的公廁計畫。目前，美國和加拿大已有90個地方使用這種組裝廁所，也包括新州和長島。

組裝廁所的製造商Madden Fabrication表示，已安裝了180多個這種廁所，但紐約市的建築法規無疑是最繁瑣和複雜的，各種限制也非常令人頭疼，簡直就是一場噩夢。紐約是最難獲得許可的地方。

疫情期間，紐約市地鐵站公廁關閉近三年，大都會運輸署(MTA)今年起在全市重開九個地鐵站內的公廁，為民眾提供方便。紐約市472個地鐵站，有69個地鐵站設有公廁，共計133間。非營利組織Urban Design Forum統計，紐約市有840萬居民及旅客，但僅有1200間公用廁所。市議會曾提案，要求每個郵遞區號至少須有一處公廁。彭博(Mike Bloomberg)任市長期間，宣布要在紐約市安裝20座公廁，但至今僅新增五座。

紐約計畫實施移動公廁試點項目，圖為新型移動公廁。(美聯社)
紐約計畫實施移動公廁試點項目，圖為新型移動公廁。(美聯社)
紐約計畫實施移動公廁試點項目，圖為新型移動公廁。(美聯社)
紐約計畫實施移動公廁試點項目，圖為新型移動公廁。(美聯社)

地鐵站 紐約市 疫情

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