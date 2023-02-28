幼獅樂團前理事長謝喜嘉辭世 3月3日告別式

謝喜嘉博士。(方秀蓉提供)

紐約幼獅青少年管弦樂團前理事長謝喜嘉博士24日辭世，他生前熱愛公益慈善，在台美社區活躍，僑界民眾紛紛悼念，他的告別式將於3月3日(周五)在長島 舉辦。

謝喜嘉1936年在嘉義出生， 台北長大， 從台灣大學醫學 院獸醫系畢業後，曾在台北醫學院教學，在肯塔基大學取得微生物博士學位，於北岸大學醫院(North Shore University Hospital)先後擔任助理教授及副教授。

退休後，他經常日夜服務台灣會館及其老人中心 、紐約台灣同鄉會、泛太平洋暨東南亞國際婦女會、北美洲台灣婦女會紐約分會， 以及紐約幼獅青少年管弦樂團， 並擔任樂團的理事長多年，特別照顧和支持有才華及上進的青少年，被譽為「大紐約區台美人的超星級義工以及大慈善家」。

台灣會館老人中心前會長陳金英表示， 驚聞噩耗，感到萬般不捨與難過, 他對手語班的照顧和關心，留下美麗的回憶與珍貴照片。幼獅樂團行政總監張俊生、音樂總監鍾啟仁等表示，懷念謝喜嘉博士長期支持，幫助拍攝許多音樂會，與各界分享。大紐約客家會長鐘艾霖表示，在不同的僑社活動，常可以看到謝博士夫婦的身影。只要他參與，就自動擔任攝影師，將把謝教授的美好印象放在心裡。僑務顧問楊毓淑表示，客家會也是謝喜嘉「關懷」的社團之一，他的博愛溫暖了大家的心。

告別式將於3月3日早9時至11時，於長島曼哈塞Fairchild Sons Funeral Chapter舉辦，欲出席人士請與方秀蓉登記：(917)912-8288。