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拒賭場要綠地 法拉盛現抗議海報

記者鄭怡嫣／紐約報導
花旗球場周邊土地開發進行民意調查，法拉盛街頭出現反建賭場海報。(本報記者／攝影)
花旗球場周邊土地開發進行民意調查，法拉盛街頭出現反建賭場海報。(本報記者／攝影)

法拉盛市中心近日出現街頭海報，反對在花旗球場(Citi Field)空地興建新賭場。據悉，反對團體為「法拉盛反逼遷聯盟」(Flushing Anti-Displacement Alliance)，他們還將在球場外舉行示威，呼籲將土地改為綠地公共空間，降低洪災風險。

「法拉盛反逼遷聯盟」關心法拉盛的逼遷以及貴族化問題，成員以個人名義參與，不少成員據了解來自法拉盛工人中心、法拉盛灣守護者(Guardians of Flushing Bay)、拯救法拉盛草原可樂娜公園(Saving Flushing Meadows Corona Park)、大法拉盛商會等團體，此前對法拉盛河濱開發計畫(waterfront development)等開發項目也持反對意見。

他們近日在法拉盛張貼海報並發文表示，賭博對於法拉盛的移民已是一個嚴峻的社會問題，在附近興建賭場只會雪上加霜，壓榨脆弱的工薪家庭。此外，花旗球場土地的開發也會加劇法拉盛與皇后區的貴族化危機，租金與地稅上漲，呼籲將空地改為綠色可持續的公共空間，降低洪災風險，並對法拉盛社區及周邊重新進行地目規畫(zoning)。

開發商、紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)發言人27日向本報回應，長久以來，花旗球場被50畝的柏油地面環繞，沒能為周圍社區發揮最大效益，是個被浪費的機會。許多市民告訴他們，這片地可以有更多功能。他們受到目前收到反饋鼓舞，未來幾周還會繼續舉辦座談，傾聽社區心聲，期盼最終提出的願景能回應社區需求。

大都會自披露開發計畫以來，是否興建賭場受到各方激辯討論，紐約下州地區三張完全賭場執照，預計兩年後敲定花落誰家。根據此前柯恩團隊收集到的民情意見，主要包括帶動就業、發展娛樂場所和擴建綠地公園等；98%與會者希望有「重大建設」(to build something great)，2%盼「維持現有的50畝柏油地面」。團隊此前表示將納入大部分公眾意見來規畫開發空地。

示威時間為3月3日(周五)上午10時，地點在球場外。相關網址：https://fight4flushing.com。

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