華非裔混血李洲 樂搭跨族裔橋梁

今年在華埠舉行的農曆春節遊行，李洲身穿傳統服飾與民眾揮手。(李洲提供)

2月是紐約市非洲裔傳統月，族裔隔閡與融合受關注。「作為華裔非裔 混血，成長經歷切身體會兩個族裔承受的艱辛，但也有本不該存在的衝突。」亞非裔運動(Blasian March)創辦人，也是同性權利倡導者的李洲(Rohan Zhou-Lee)說，因自己的出身，經歷過不少區別對待，加上是LGBT群體，更加明顯，「我希望作為橋梁化解隔閡。」

李洲說，亞裔 和非洲裔社區間的隔閡有目共睹，他回憶曾申請在以族裔正義為宗旨的非洲裔組織工作，面試時主管直問他的族裔。「無論如何，我都自豪的說是華裔非裔混血。」雖極力解釋亞裔文化中對非洲裔的刻板印象，但面試最終以「我很失望你為非洲裔社區做的還不夠」結束。

李洲說，成長經歷中被亞裔說「你甚至看起來都不像亞洲人」或被非洲裔貼上「你一定討厭成為黑人」已是家常便飯，有人甚至建議他接受心理治療，處理自我厭惡和身分認同危機。

李洲真正決定站出來為自己的「兩個社區」發聲，始於2020年。「因為新冠疫情，亞裔成為替罪羔羊，在街上被無辜攻擊。」李洲說，非洲裔則再次成為警察暴力執法目標，這兩種長期存在的矛盾短時間無法撫平。

「參與反對亞裔仇恨，就是喪失做非洲裔的權力，堅持為非洲裔維權，就是與亞裔社區對立，這種自我隔離是我們在民權運動、政治話語中沒有進步的主因。」李洲說，「我常想，如果我遭遇不測，兩個社區會團結起來，或者其中一個會站出來為我發聲嗎？」

今年華埠農曆春節遊行，李洲穿著紅色漢服，與高舉「跨性別，美爆了」標語者向民眾揮手。他說，不管非洲裔、亞裔對他做了什麼，希望自己的存在可以治癒兩者。

「每當穿上中國傳統服飾，都把希望藏在身上。」李洲表示，衣服提供一種可能性，各種文化可以在一個身體快樂共存；可以根除任何反亞裔的仇恨，同時肯定非洲裔生命的價值；更可以一起建立一條可持續的道路，通往各族裔交匯處的解放大道。