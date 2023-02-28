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銘記歷史 台灣會館紀念228事件

記者劉梓祁╱紐約報導
經文處長李光章致詞。(記者劉梓祁╱攝影)
經文處長李光章致詞。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約台灣會館和大紐約台灣同鄉會近日於法拉盛舉辦「二二八事件」76周年紀念會，盼助年輕一輩的台灣移民後裔，瞭解這段歷史。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章致詞表示，76年前的台灣由於威權統治的錯誤，導致許多人失去至親和好友，也讓那個世代的台灣社會折損許多精英；台灣民主化以後，政府通過調查、道歉、賠償、立碑、等方式追尋正義，且從未停止了解真相。二二八在台灣也稱「和平紀念日」，李光章指，正值俄羅斯入侵烏克蘭一周年，更應着眼當前世界局勢，守護前人奮鬥追求的民主及自由價值，謙卑面對歷史，撫平傷痛。

台灣會館理事長蘇春槐、大紐約台灣同鄉會董事長蕭忠正、民進黨美東黨部主委莊振輝等表示，舉辦二二八紀念會不是要報仇，而是盼政府、社會能記取教訓，讓台灣更進步，也讓更多台美人及後代知道這段歷史，體會台灣的自由及人權來之不易。

活動中，大紐約區台灣大專院校校友會聯合會董事長戴明宜演奏「給愛麗斯」，並主講「政治受難者家屬故事：看不到的政治迫害」。新亞室內樂協會也演出康定情歌、空山鳥語、漁舟唱晚、望春風、戰馬奔騰等曲目。

二二八事件遺孤王玉英、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐等出席致意。

台灣會館舉辦二二八事件76周年紀念會，圖為新亞室內樂協會演奏。(台灣會館提供)
台灣會館舉辦二二八事件76周年紀念會，圖為新亞室內樂協會演奏。(台灣會館提供)
民進黨美東黨部主委莊振輝致詞。(台灣會館提供)
民進黨美東黨部主委莊振輝致詞。(台灣會館提供)
法拉盛台灣會館舉辦二二八事件76周年紀念會。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛台灣會館舉辦二二八事件76周年紀念會。(記者劉梓祁／攝影)
台灣會館理事長蘇春槐致詞。(台灣會館提供)
台灣會館理事長蘇春槐致詞。(台灣會館提供)
大紐約大專校聯會董事長戴明宜主講「政治受難者家屬故事：看不到的政治迫害」。(台灣...
大紐約大專校聯會董事長戴明宜主講「政治受難者家屬故事：看不到的政治迫害」。(台灣會館提供)

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