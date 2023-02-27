持槍團夥5天7連搶 中餐館也遭殃
紐約市布碌崙(布魯克林)以及皇后區，在五天內連爆七起主要針對小商家、餐館的連環持槍搶劫案，損失金額近20萬元，其中包括皇后區中餐館。市警25日發布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。
影音：https://youtu.be/0rBU3pMHnGQ
(市警局提供)
根據市警局，其中一起針對中餐館的搶劫案，發生在19日晚9時30分，四名蒙面歹徒進入皇后區貝賽春田大道(Springfield Blvd.)近64大道的中餐館，亮出一把黑色槍枝，從收銀機拿走2400元及一名員工的手機後逃逸，作案過程中無人受傷。中餐館業者26日受訪指警方訊息有誤，不願多談，但批評社區治安惡化，需更多警力。
此案同晚9時15分，四名男子先到皇后區橡園(Oakland Garden)聯合大道(Union Turnpike)近春田大道的一商家，持槍從收銀機中拿走4000元及數台手機，後沿著聯合大道步行向東逃往第226街，不久再次犯案。
其他五起搶案，均發生在本月17日至21日之間，地點在布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)以及綠點(Greenpoint)，分別針對雜貨店、兩家熟食店、街邊流動餐車及加油站。嫌犯人數在二至三人不等。搶劫400及4000元之間。作案時間則在凌晨2時至5時之間。
警方表示，七起劫案，嫌犯均男性，身高在5呎5吋至5呎8吋之間，據信年齡均20多歲。警方公布搶劫中餐館的作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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