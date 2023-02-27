我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

持槍團夥5天7連搶 中餐館也遭殃

記者鄭怡嫣／紐約報導
蒙面歹徒進入中餐館行搶。(市警局提供)
蒙面歹徒進入中餐館行搶。(市警局提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)以及皇后區，在五天內連爆七起主要針對小商家、餐館的連環持槍搶劫案，損失金額近20萬元，其中包括皇后區中餐館。市警25日發布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

影音：https://youtu.be/0rBU3pMHnGQ

(市警局提供)

根據市警局，其中一起針對中餐館的搶劫案，發生在19日晚9時30分，四名蒙面歹徒進入皇后區貝賽春田大道(Springfield Blvd.)近64大道的中餐館，亮出一把黑色槍枝，從收銀機拿走2400元及一名員工的手機後逃逸，作案過程中無人受傷。中餐館業者26日受訪指警方訊息有誤，不願多談，但批評社區治安惡化，需更多警力。

此案同晚9時15分，四名男子先到皇后區橡園(Oakland Garden)聯合大道(Union Turnpike)近春田大道的一商家，持槍從收銀機中拿走4000元及數台手機，後沿著聯合大道步行向東逃往第226街，不久再次犯案。

其他五起搶案，均發生在本月17日至21日之間，地點在布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)以及綠點(Greenpoint)，分別針對雜貨店、兩家熟食店、街邊流動餐車及加油站。嫌犯人數在二至三人不等。搶劫400及4000元之間。作案時間則在凌晨2時至5時之間。

警方表示，七起劫案，嫌犯均男性，身高在5呎5吋至5呎8吋之間，據信年齡均20多歲。警方公布搶劫中餐館的作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

嫌犯之一。(市警局提供)
嫌犯之一。(市警局提供)

中餐館 皇后區 手機

上一則

亞當斯訪慈濟眼科車 支持義診低收入社區及庇護客

下一則

法拉盛百萬珠寶搶案 增至4嫌

延伸閱讀

紐約法拉盛珠寶搶案 涉案團伙升為四嫌

紐約法拉盛珠寶搶案 涉案團伙升為四嫌
紐約爆7起持槍連環搶案 受害商家包括中餐館

紐約爆7起持槍連環搶案 受害商家包括中餐館
布碌崙貝瑞吉←→曼哈頓 紐約3月8日起新增渡輪航線

布碌崙貝瑞吉←→曼哈頓 紐約3月8日起新增渡輪航線
法拉盛珠寶店竊案 兩匪徒逃經大學點

法拉盛珠寶店竊案 兩匪徒逃經大學點
非裔盜賊團夥砸搶蘇活區精品店 行李袋拎走5萬元商品

非裔盜賊團夥砸搶蘇活區精品店 行李袋拎走5萬元商品

熱門新聞

(市警局提供)

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

2023-02-23 13:00
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
攻擊李潔的白人夫妻。(李潔提供)

華女好市多遭白人夫妻攻擊送醫 警察反稱受害者挑事

2023-02-24 12:52
法拉盛珠寶店被搶，現場滿目瘡痍。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛珠寶店遭搶百萬 業者：完美預謀

2023-02-24 07:46
一群少年在J線列車上奔跑，而此時的列車正駛於高架橋之上。(視頻截圖)

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

2023-02-23 07:31
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車輾壓當場亡。(本報檔案照)

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車輾壓亡

2023-02-21 13:40

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知