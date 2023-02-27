日系動漫藏品華埠巡展 死忠粉搶購
知名收藏玩具廠商日本萬代公司(Bandai)近日在曼哈頓華埠舉辦「魂」系列(Tamashii Nations)全球巡迴展銷活動，吸引眾多客人排隊，有專程趕來的死忠收藏者，也有不少住在附近的華人。
「魂」匯集包括「超時空要塞」、「機動戰士GUNDAM」、「航海王」(海賊王)等多款經典動漫角色模型，以工藝考究著稱，收藏價值高，在全球有大量忠實粉絲。該系列除在東京和上海有兩家店面外，每年進行全球巡展。今年的15周年紀念巡展僅在紐約、東京、墨西哥城、上海和巴黎舉行，本次展出位於華埠地威臣街(Division St.)的潮流服裝店HBX內，主辦方帶來包括「鋼鐵戰士鋼彈」(Metal Build Strike Gundam)在內的幾款東京旗艦店限定產品。
高規格的巡展吸引不少專程趕來的收藏者，其中也有華人的身影。John通過網路早早得知消息，特意帶著一家四口遠道而來，只為買一個他已傾心很久的「鋼彈」。由於展場空間有限，需要排隊入場。John和妻子一人推一輛嬰兒車，冒著寒風在門外排了半個小時才剛到店門前。
萬代公司代表Kelly表示，這次沒有選擇紐約的傳統商業中心而是來到華埠，是考察市場潛力。因為日本動漫在亞裔社區的認可度較高，在華埠開展，除場地租金較低廉，也想看看能否吸引一些過路的華人。
華人青年阿Van住在華埠附近，他雖不是死忠粉，但平時也關注日本動漫。這次從Instagram上看到開展消息，便利用周末來看看。不過，這些產品價錢有點高。他在幾個展櫃前逛了很久，還沒拿定主意是否出手。「心理預期是不要超過200元」他表示，不過全場最便宜的模型也要好幾十元，而且很小，稍大些的售價就要破百，但他想要的可不止一件。活動至3月2日結束，時間為上午11時至晚7時，地址在華埠地威臣(Division St.)街41號。
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