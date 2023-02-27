日系動漫藏品華埠巡展 死忠粉搶購

位於華埠的全球巡展，主辦方帶來幾款此前僅在東京旗艦店發售的經典模型。(記者許君達／攝影)

知名收藏玩具廠商日本萬代公司(Bandai)近日在曼哈頓華埠 舉辦「魂」系列(Tamashii Nations)全球巡迴展銷活動，吸引眾多客人排隊，有專程趕來的死忠收藏者，也有不少住在附近的華人 。

「魂」匯集包括「超時空要塞」、「機動戰士GUNDAM」、「航海王」(海賊王)等多款經典動漫 角色模型，以工藝考究著稱，收藏價值高，在全球有大量忠實粉絲。該系列除在東京和上海有兩家店面外，每年進行全球巡展。今年的15周年紀念巡展僅在紐約、東京、墨西哥城、上海和巴黎舉行，本次展出位於華埠地威臣街(Division St.)的潮流服裝店HBX內，主辦方帶來包括「鋼鐵戰士鋼彈」(Metal Build Strike Gundam)在內的幾款東京旗艦店限定產品。

高規格的巡展吸引不少專程趕來的收藏者，其中也有華人的身影。John通過網路早早得知消息，特意帶著一家四口遠道而來，只為買一個他已傾心很久的「鋼彈」。由於展場空間有限，需要排隊入場。John和妻子一人推一輛嬰兒車，冒著寒風在門外排了半個小時才剛到店門前。

萬代公司代表Kelly表示，這次沒有選擇紐約的傳統商業中心而是來到華埠，是考察市場潛力。因為日本動漫在亞裔社區的認可度較高，在華埠開展，除場地租金較低廉，也想看看能否吸引一些過路的華人。