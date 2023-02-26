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防「毒變槍擊」 警增人力街頭巡邏

記者張晨╱紐約報導
紐約市警總探長西格調百名警察緝毒巡邏。(記者張晨╱攝影)
紐約市警總探長西格調百名警察緝毒巡邏。(記者張晨╱攝影)

為防止街頭販毒活動演變為暴力衝突甚至致死槍案，紐約市警總探長西格(James Essig)表示，在各社區連續不斷投訴，市警已調動125名警察進行緝毒巡邏，以加強打擊「猖獗的露天販毒活動」；曼哈頓中城時報廣場商圈以及布碌崙(布魯克林)部分地區，成為此次執法重點地區。

西格表示，此次緝毒任務目標為釣魚執法，由警員扮成毒品買家以拿到實質證據，指控嫌犯入獄；即使只是將嫌犯短暫關押，警方也會逮捕，絕不姑息。

由於許多非法毒品交易過程中，都有武器涉入，西格說，警方希望對毒品交易採取更主動的方式，來遏制槍擊案的發生。

根據市警，近幾個月有約兩成的槍擊案與毒品有關，嫌犯街上公開高談闊論可卡因、芬太尼、海洛因，販賣並攜帶武器，這導致了槍擊案的發生。

「無論地區檢察官決定起訴與否，我們的工作就是讓嫌犯離開街頭，並讓他們感受到執法壓力。」西格說，他們不能就明目張膽的站在街角，手裡拿著槍販毒。

布朗士的22歲男子西比(Idrissa Siby)日前在西44街交第八大道處遭人槍擊身亡，警方表示，這起與毒品有關的槍擊案涉及數名嫌犯。 一人於近日在新澤西被捕。

西格指出，由十名緝毒警察組成的小組，將重點關注民眾抱怨的熱點地區，包括皇后區牙買加(Jamaica)、布碌崙東紐約(East New York)和東弗萊布許(East Flatbush)。

毒品 槍擊 警察

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