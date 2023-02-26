金錢詐騙、汽車盜竊 班森賀多華人受害

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生多起金錢詐騙 、汽車 盜竊案件，其中華人頻受害，損失的金額從千元至上萬元不等；轄管當地的市警62分局目前公布信息，呼籲民眾提高警惕。

市警紀錄顯示，一名報住在班森賀22大道交80街的69歲華婦指，日前在網上與陌生男子談生意，向其購買草皮；以為對方是可信的商家，於是直接線上轉帳1萬9430元，可貨物遲不上門，後來她幾次聯繫對方失敗，才發現上當，在家人的陪同下前往警局報警。

另一起案件中，報住在15大道交78街的27歲華女 表示，本月13日用手機程序檢查銀行帳戶時，發現一筆2萬元積蓄不翼而飛；情急之下撥電給銀行查詢，工作人員建議她到當地警局報案，再將報告交由銀行協助調查。受害者向警方透露，從來沒有丟失過證件或銀行卡，不確定如何被盜竊，感到很不安，擔憂會再發生。

除金錢詐騙外，該區近來也發生多起汽車盜竊案件，一名60歲的華婦報警稱，本月14日晚間將車停泊在21大道交65街處；隔天取車時，發現駕駛的車門已被撬開，放在車內的一筆1140元現金、一個電器產品、以及手袋等被盜走。

最後，一名報住在23大道交81街的24歲華女也報警，表示本月17日將車停在家門前時，大意將裝有2000元現金的袋子放在車內；隔天發現車門被撬開，袋子裡的現金全不見蹤影，62分局警員接報後前往現場調查，向附近住戶獲取監控錄像，案件至今未有進展。