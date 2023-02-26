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王嘉廉醫療中心 籲接種二價疫苗

記者劉梓祁／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心健康教育部主任朱雅潔博士，幫助社區居民了解新冠疫苗二價加強針。(講座截圖)
王嘉廉社區醫療中心健康教育部主任朱雅潔博士，幫助社區居民了解新冠疫苗二價加強針。(講座截圖)

王嘉廉社區醫療中心(The Charles B. Wang Community Health Center)日前舉辦線上講座，講解新冠疫苗二價加強針相關信息；會上主講的健康教育部主任朱雅潔博士，表示雖然大家普遍認為已進入「疫後」時期，但不代表可放鬆警惕，呼籲及時接種二價疫苗。

朱雅潔表示，現在仍有新的變異毒株在被不斷被發現，比如近期由Omicron變種而來的BA.4、BA.5和XBB1.5毒株，其中XBB1.5傳播能力最強，已占全美新確診病例的80%。

她說，多數民眾已接種兩劑疫苗和一劑加強針，但疫苗效力會隨著時間推移減弱，了解和接種二價加強針極為重要。

對於二價加強針的副作用，朱雅潔表示，從現有數據來看，二價加強針的副作用和前幾劑不會有太大差異，且早前關於會引發心肌炎的傳言也無需擔憂；根據研究顯示，目前超過2000萬接種二價加強針的人，只有九例患心肌炎。

朱雅潔解釋，「二價」指能同時抵抗原始毒株和變異毒株，新的加強針能為新冠確診者提供保護，若不幸感染，有80%的患者不會轉變為重症或死亡；她表示，接種二價加強針比未接種者，在感染新冠後的住院風險降低三倍，死亡風險降低19倍，更能比原始疫苗提供至少兩倍以上的保護。

數據顯示，全國目前約有5330萬人完成了二價加強針的接種，僅占總人口16%；相比之下，有2.3億人完成了兩劑新冠疫苗的接種，占人口的70%。

朱雅潔表示，65歲以上老年人是最應該接種二價加強針的群體，其對長者的有效性為73%，建議符合資格的人士及時接種。若不便出門，可申請市府上門接種服務；民眾可上forms.cityofnewyork.us/f/home登記，或致電(877)829-4692。

對於幼兒接種，朱雅潔稱目前只有莫德納(Moderna)向五歲以下、六個月以上的兒童開放二價加強針接種，若孩子已完成初始疫苗接種，父母可以考慮接種二價加強針，但六歲以下兒童不建議接種混合疫苗。

朱雅潔還表示，研究表明二價加強針不會有危害，正處於備孕、懷孕或是哺乳期的女性可以放心接種。

王嘉廉社區醫療中心將在曼哈頓華埠中央街168號三樓辦公室免費派發新冠檢測盒，更多有關新冠及其他醫療信息上https://www.cbwchc.org/查看，或致電中心的健康教育部專線(212)966-0461。

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