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哥譚醫院供皇后區初級保健護理

記者鄭怡嫣／紐約報導
哥譚醫院無論病患支付能力及移民身分，均提供醫療保健服務，及免費的健保計畫諮詢與申請。(記者鄭怡嫣／攝影)
哥譚醫院無論病患支付能力及移民身分，均提供醫療保健服務，及免費的健保計畫諮詢與申請。(記者鄭怡嫣／攝影)

雖然紐約市目前新冠病患人數減少，但仍有不少長新冠及流感病患；紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)下屬、位於皇后區傑克森高地的哥譚醫院(Gotham Health Roosevelt)日前表示，該醫院無論病患支付能力及移民身分，均提供醫療保健服務，及免費的健保計畫諮詢與申請。

哥譚醫院在前年3月開始接收診治病患，提供從新生兒到成年人的一站式初級保健服務及護理，其中也包括遠程問診。

醫院的區域醫務總監特斯勒(Peter Tesler)表示，新冠病人如今已大幅減少，但仍有不少長新冠及流感病人，長新冠病患常伴有長期疲勞、呼吸系統及腦部相關病症，醫院也為此設立了負壓隔離病房，接收呼吸道傳染病患，並防止疾病經空氣傳播，包括華人病患在內的移民，也可通過iPad視頻連線翻譯員進行實時翻譯，確保醫患之間溝通無誤。

醫院區域行政總監赫舞德(Cari Harewood)表示，醫院無論病患們的支付能力及移民身分，將為所有人提供醫療保健服務，同時還有財務顧問，為無健保人士作免費諮詢並申請合適的健保計畫，其中也包括針對無法負擔普通健保的居民及無證移民的「紐約關懷」(NYC Care)健保項目。醫院也接受大多數的健保計畫，無需通過家庭醫生，而可直接前來問診諮詢。

醫院的初級保健服務包括成人健康護理、女性健康、專科服務以及兒童及青少年服務，有需要的民眾，可致電(844)692-4692預約服務。

哥譚醫院無論病患支付能力及移民身分，均提供醫療保健服務，及免費的健保計畫諮詢與申...
哥譚醫院無論病患支付能力及移民身分，均提供醫療保健服務，及免費的健保計畫諮詢與申請。(記者鄭怡嫣／攝影)
哥譚醫院的每間診室均設有iPad，可連線並進行實時翻譯。(記者鄭怡嫣／攝影)
哥譚醫院的每間診室均設有iPad，可連線並進行實時翻譯。(記者鄭怡嫣／攝影)

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