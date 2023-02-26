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布碌崙公共圖書館 舊照探索新興華埠崛起

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙公共圖書館的歷史中心日前公布一張攝於90年代的照片。(取自布碌崙公共圖書館官網)
布碌崙公共圖書館的歷史中心日前公布一張攝於90年代的照片。(取自布碌崙公共圖書館官網)

布碌崙(布魯克林)公共圖書館的歷史中心(Center for Brooklyn History)日前在「本周回顧照片」中，公布一張攝於90年代的展覽開幕照，讓民眾穿越時空，探索日落公園8大道新興華埠的崛起。

1992年，布碌崙歷史學會(The Brooklyn Historical Society)聯合後來更名為「美國華人博物館」(MOCA)的華埠歷史博物館(The Chinatown History Museum)，針對日落公園華社的建立與發展進行專研，並策畫一場展覽。

該展覽原定標題「8大道：日落公園華人的聚居地」，可隨著項目策畫員深入了解，發現當時華人對「日落公園」一詞沒有歸屬感，反而更習慣把家園稱為「8大道」；為更準確反映華人在該區的現況，因而標題改為「8大道：繁榮大道」(Ba Da Dao: Avenue of Prosperity)，該圖是在1996年展覽開幕時所攝，捕抓到醒獅團在現場助興的瞬間。

該項目最主要的組成部分是當時民眾的口述歷史訪談、反映華人文化的物品共300件、以及超過1500張的社區照片；其中與32人的訪談中，大多為華人講述移民後在8大道定居的經歷，但也通過幾名西語裔民眾的角度，觀察華人在當地的發展。

「在華人搬來以前，8大道非常荒涼」，Edmundo Quinones提到，華人湧入後瞬間改變當地面貌，華人超市、餐廳變得隨處可見，「我難以置信，一個群體來到了新社區，竟能做到如此蓬勃發展」；而華裔學生出了名勤奮，學校的榮譽榜單中清一色的中文名字開始出現，使西語裔不得不注意到華人的存在。

有趣的是，一些「雅皮士」(yuppie)，也曾嘗試在日落公園落腳，可最終買不起房子，逐漸搬離；以為華人最後也會離開，他們卻在短短幾年內購置房產，大量的華人入住，消息傳出令西語裔民眾很驚訝，對華人的生活處境也十分羨慕。

據他觀察，當時的華人及西語裔完全無交集，「作為都很注重家庭觀念的兩個群體，在各自的圈子裡生活」；布碌崙公共圖書館歡迎民眾回顧這些資料，觀察20多年後的日落公園，與以往的相同及變化之處，更多電子照可查詢bklynlibrary.org/digitalcollections/。

華人超市 日落公園 8大道

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