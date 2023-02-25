華非裔混血酷兒李洲：做每一個社區的橋樑與粘合劑

2023年在華埠舉行的農曆春節遊行，李洲身穿傳統服飾在街道上與民眾揮手。(李洲提供)

「作為華裔非裔 混血，在我的成長經歷中切身的體會到了兩個族裔的所承受的艱辛，但同時也存在著各種的本不應該有的衝突甚至相互攻擊。」亞非裔運動(Blasian March)創辦人，同樣也是同性權利倡導者的李洲(Rohan Zhou-Lee)說，基於自己的出身，經歷過不少被區別對待的事，而同樣也是LGBT族群一員的他，這樣的情況便更加明顯，「我希望作為橋樑來化解它們之間的隔膜。」

李洲說，亞裔 和非洲社區之間的隔閡每個人都有目共睹，他回憶自己曾申請在一個以種族正義為宗旨的非洲裔組織工作，面試時主管直言質問他的族裔。

「無論如何，我都自豪的告訴他我是華裔非裔混血。」而這也招致了一連串的問題和質疑，李洲說，即使自己極力解釋了亞裔文化中對非洲裔的刻板印象，但面試最終以「我很失望你為非洲裔社區做的還不夠」而結束。

李洲說，在自己成長的經歷中被亞裔說「你甚至看起來都不像亞洲人」或被非裔貼上「你一定討厭成為黑人」已是家常便飯，有人甚至建議他接受心理治療來處理自我厭惡和身分認同危機。

而李洲真正決定站出來為自己的「兩個社區」發聲始於2020年——「因為新冠，亞裔成為了替罪羊，在街上被無辜攻擊，成為了『病毒攜帶者』。」李洲說，而且非洲裔社區則再次成為了警察暴力執法的目標，這兩種長期存在的矛盾是短時間無法撫平的。

「參與反對亞裔仇恨就是喪失做非洲裔的權力，堅持為非洲裔謀取權益就是站在亞裔社區的對立面，這種自我隔離是為什麼我們在民權運動在政治話語中沒有進步的主因。」李洲說，「我常常想，如果我遭遇不測，兩個社區會團結起來，或者其中一個會站出來為我發聲嗎？」

2023年在華埠舉行的農曆春節遊行，李洲穿著紅色漢服，與高舉「跨性別美爆了」標語的民眾一同在街道上與民眾揮手；他說，不管非洲裔、亞裔對我做了什麼，我希望我的存在可以治癒兩者。

「每當我穿上中國傳統服飾時，我都把希望藏在自己身上。」李洲表示，我的身體在穿著這樣美的衣服提供了一種可能性，各種文化可以在一個軀體上快樂的共存；我們可以根除任何反亞裔的仇恨，同時肯定非洲裔生命的無限價值；我們更可以一起建立一條可持續的、永恆的道路，通往各族裔交匯處的解放大道。