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班森賀救世軍樂齡中心 邀陳偉儀擔任顧問

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙救世軍華人樂齡中心24日舉辦慶生活動，宣布陳偉儀成為顧問。(陳偉儀提供)
布碌崙救世軍華人樂齡中心24日舉辦慶生活動，宣布陳偉儀成為顧問。(陳偉儀提供)

布碌崙(布魯克林)救世軍班森賀華人樂齡中心24日舉辦一至三月份長者生日宴會，準備精美午餐款待上百名長者；該中心同時也宣布最新消息，邀請松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀擔任顧問，針對該中心的發展、耆老福利等方面提供意見。

長者中心總監祈潤光表示，與陳偉儀相識已有數年，她在長者服務方面的經驗豐富，且會說廣東話，與當地說廣東話為主的長者交流得很順暢；由此以來，中心內的長者對她很熟悉，平日裡也不只會參與活動，路過時也會進來打招呼、每逢佳節時親自送禮，「是個好人。」

「我覺得需要一個可以幫助我經營中心的人」，他表示，作為當地最大的長者樂齡中心，不僅場地大、會員也多，需要專業的人協助管理。

陳偉儀則表示，今年初祈潤光便向她提及此事，兩人在她還在市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室工作時就有互動，新冠疫情爆發時，該中心沒有防疫用品，她曾牽過線，幫忙將市府資源轉交給該中心；她也認為，該中心需要更活躍和開放、與社區打好關係，才能爭取更多的資源分享給會員們，經過一番考慮後，她同意成為顧問，也感到很榮幸。

「我希望大家能同心、同步、同進，一起為社區服務，保護我們的長者」，陳偉儀表示，她會運用專業知識，和中心攜手發展及解決不同的民生或長者面對的問題；例如該中心的領袖們在規畫活動時，她將提供一些意見，或是找贊助商支持，幫助該中心的發展走上軌道。

布碌崙 疫情 華人

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