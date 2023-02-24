雷根共和黨部 挑戰皇后區左派

史里華(發言者)宣布成立新黨部挑戰西皇后區左派。圖為他之前於布碌崙8大道成立民間巡邏隊。(本報檔案照)

民防組織「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)，近日宣布在皇后區 阿斯托利亞(Astoria)成立一個新的共和黨 部，針對左派政治組織「民主社會主義者」(DSA)在西皇后區的大本營。他也正在審查今年參選市議員者，避免類似共和黨籍國會議員當選人桑托斯(George Santos)這樣捏造背景的人再次當選。

史里華也是2021年共和黨市長參選人，新黨部稱為雷根共和黨部(Ronald Reagan Republican Club)，挑戰「民主社會主義者」支持的西皇后區政客，包括左傾形象最鮮明的國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)和市議員卡班(Tiffany Cabán)。

史里華以市議會進步派黨團成員的卡班為例，指該黨團近日要求成員簽署綱領，支持包含「縮小紐約市警和懲教局規模」內容，引發爭議，黨團內部分裂，近半因拒絕連署而退出。史里華稱該行為傲慢，「想像你對民主黨 同僚說，你要麽簽署我們的進步承諾，要麽就是不受歡迎的人。」

對此，卡班在推特回擊，史里華作為上西區的居民，卻想教育阿斯托利亞的居民如何生活。

史里華稱，黨部將通過挑戰西皇后區進步派政客，推廣保守派價值觀，與社區對話達成共和黨理念，如削減政府開支、縮小政府規模和減稅等。也是為美國而反擊，黨部不僅支持共和黨人，也支持願意兩黨合作的溫和民主黨人，「我評判一個候選人的標準是，不管是民主黨、共和黨、無黨派，只要所說的話符合美國最大利益。」