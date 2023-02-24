我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

雷根共和黨部 挑戰皇后區左派

記者高雲兒／紐約報導
史里華(發言者)宣布成立新黨部挑戰西皇后區左派。圖為他之前於布碌崙8大道成立民間巡邏隊。(本報檔案照)
史里華(發言者)宣布成立新黨部挑戰西皇后區左派。圖為他之前於布碌崙8大道成立民間巡邏隊。(本報檔案照)

民防組織「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)，近日宣布在皇后區阿斯托利亞(Astoria)成立一個新的共和黨部，針對左派政治組織「民主社會主義者」(DSA)在西皇后區的大本營。他也正在審查今年參選市議員者，避免類似共和黨籍國會議員當選人桑托斯(George Santos)這樣捏造背景的人再次當選。

史里華也是2021年共和黨市長參選人，新黨部稱為雷根共和黨部(Ronald Reagan Republican Club)，挑戰「民主社會主義者」支持的西皇后區政客，包括左傾形象最鮮明的國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)和市議員卡班(Tiffany Cabán)。

史里華以市議會進步派黨團成員的卡班為例，指該黨團近日要求成員簽署綱領，支持包含「縮小紐約市警和懲教局規模」內容，引發爭議，黨團內部分裂，近半因拒絕連署而退出。史里華稱該行為傲慢，「想像你對民主黨同僚說，你要麽簽署我們的進步承諾，要麽就是不受歡迎的人。」

對此，卡班在推特回擊，史里華作為上西區的居民，卻想教育阿斯托利亞的居民如何生活。

史里華稱，黨部將通過挑戰西皇后區進步派政客，推廣保守派價值觀，與社區對話達成共和黨理念，如削減政府開支、縮小政府規模和減稅等。也是為美國而反擊，黨部不僅支持共和黨人，也支持願意兩黨合作的溫和民主黨人，「我評判一個候選人的標準是，不管是民主黨、共和黨、無黨派，只要所說的話符合美國最大利益。」

共和黨 皇后區 民主黨

上一則

高檔酒店收容庇護客 市府9000萬埋單

下一則

新州藏1100磅大麻、涉嫌分銷 皇后區5華男遭逮

延伸閱讀

皇后區民事法官提名 華裔入選

皇后區民事法官提名 華裔入選
前總統卡特進入臨終關懷 拜登祈禱致敬

前總統卡特進入臨終關懷 拜登祈禱致敬
世紀婚禮背後超不堪？貝克漢富豪親家槓上婚顧互告

世紀婚禮背後超不堪？貝克漢富豪親家槓上婚顧互告
大華府旅遊復甦 雷根機場旅客比疫前多

大華府旅遊復甦 雷根機場旅客比疫前多
7太空人罹難 當年受矚的女教師37歲...挑戰者號悲劇滿37年

7太空人罹難 當年受矚的女教師37歲...挑戰者號悲劇滿37年

熱門新聞

(市警局提供)

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

2023-02-23 13:00
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車輾壓當場亡。(本報檔案照)

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車輾壓亡

2023-02-21 13:40
一群少年在J線列車上奔跑，而此時的列車正駛於高架橋之上。(視頻截圖)

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

2023-02-23 07:31

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風