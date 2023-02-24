桑托斯支持攻擊步槍合法 霍楚批

新科共和黨籍紐約第三選區聯邦眾議員桑托斯，再爆挺槍爭議。(美聯社)

被爆履歷造假的長島及東北皇后區國會第三選區共和黨 籍眾議員 桑托斯(George Santos)，近日聯名共和黨眾議員向國會提案，支持將AR-15攻擊步槍列為全美合法槍枝；此舉遭到紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)嚴厲譴責，稱AR-15是包括水牛城在內的全美多起大型槍擊案「元兇」，要求桑托斯立刻退出贊成名單。

霍楚表示，桑托斯支持AR-15攻擊步槍成為「美國國家槍枝」(National Gun of America)的提案，此舉令人憤慨和震驚。她指出，AR-15用於全美各地的大規模槍擊事件，包括水牛城慘案，造成17名無辜民眾死亡，不能接受一位紐約州國會議員，這樣不尊重紐約民眾的心理。

拜登總統本月發表聲明，呼籲全美禁止AR-15攻擊步槍，以防再有慘劇發生。1994年至2004年間，該步槍曾在全國被禁。

桑托斯參與共同提案的槍枝法案，由阿拉巴馬州聯邦議員摩爾(Barry Moore)提出，同時獲得多名共和黨國會議員聯合背書，包括科羅拉多州的蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)、喬治亞州的克萊德(Andrew Clyde)等。目前該提案還未提交，但國會資料顯示，裡面寫明「要求AR-15攻擊步槍列為全美合法槍枝」。

對此，時事評論員斯特恩(Michael Stern)在摩爾的推特下留言表示，「作為民選官員，摩爾等人竟然把半自動化武器視為『美國國家槍枝』，而不是保護孩子們的性命，使無辜的人們遠離槍枝暴力威脅，真的是失敗的議員敗，且不配為人。」留言瞬間吸引近2000人按讚支持。