桑托斯支持攻擊步槍合法 霍楚批
被爆履歷造假的長島及東北皇后區國會第三選區共和黨籍眾議員桑托斯(George Santos)，近日聯名共和黨眾議員向國會提案，支持將AR-15攻擊步槍列為全美合法槍枝；此舉遭到紐約州長霍楚(Kathy Hochul)嚴厲譴責，稱AR-15是包括水牛城在內的全美多起大型槍擊案「元兇」，要求桑托斯立刻退出贊成名單。
霍楚表示，桑托斯支持AR-15攻擊步槍成為「美國國家槍枝」(National Gun of America)的提案，此舉令人憤慨和震驚。她指出，AR-15用於全美各地的大規模槍擊事件，包括水牛城慘案，造成17名無辜民眾死亡，不能接受一位紐約州國會議員，這樣不尊重紐約民眾的心理。
拜登總統本月發表聲明，呼籲全美禁止AR-15攻擊步槍，以防再有慘劇發生。1994年至2004年間，該步槍曾在全國被禁。
桑托斯參與共同提案的槍枝法案，由阿拉巴馬州聯邦議員摩爾(Barry Moore)提出，同時獲得多名共和黨國會議員聯合背書，包括科羅拉多州的蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)、喬治亞州的克萊德(Andrew Clyde)等。目前該提案還未提交，但國會資料顯示，裡面寫明「要求AR-15攻擊步槍列為全美合法槍枝」。
對此，時事評論員斯特恩(Michael Stern)在摩爾的推特下留言表示，「作為民選官員，摩爾等人竟然把半自動化武器視為『美國國家槍枝』，而不是保護孩子們的性命，使無辜的人們遠離槍枝暴力威脅，真的是失敗的議員敗，且不配為人。」留言瞬間吸引近2000人按讚支持。
桑托斯本人尚未對此提案發表直接聲明；在本月的眾議院會議上，他和其他幾位共和黨人一起，配戴著AR-15式步槍形狀的徽章。
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