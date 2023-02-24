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JFK停電意外 長榮：機場需有應變計畫

記者高雲兒／紐約報導
甘迺迪機場近日因停電導致航廈關閉，導致航班取消或延誤，航空公司指機場應有應變計劃。(記者劉梓祁／攝影)
甘迺迪機場近日因停電導致航廈關閉，導致航班取消或延誤，航空公司指機場應有應變計劃。(記者劉梓祁／攝影)

紐約甘迺迪機場(JFK)第一航廈上周因停電導致停運兩天，雖然電力已於兩天後恢復，受影響的長榮航空公司指，該類意外十分少見，機場應有應變計畫；乘客可即時查詢航空公司社媒消息，以便及時知道航班和機場訊息，做出行程改變。

該航廈因雜物間電閘起火導致大面積停電，於16日和17日暫停運營，數百航班取消或延誤，大批乘客滯留機場。其中有不少乘客準備搭乘長榮航空公司的班機前往亞洲，長榮紐約分公司總主任張駿稱，已於17日和18日將滯留在機場的乘客全部安頓，「按照他們的意願，送往目的地，或送回出發地，沒有讓乘客額外出錢」。他表示，對於17日淩晨從紐約往台北的乘客，通過國內班機送至西岸或其他美國航點，乘長榮航班飛台北。

張駿稱事發突然，16日上午收到機場通知航廈停電，隨即著手聯繫17日和18日將從紐約出發的乘客。他說，紐約本地乘客可以選擇不出發，但不少準備在甘迺迪機場轉機的乘客當時已在飛機上，且共有4、500名乘客，通知需要時間，導致不少乘客處境尷尬。長榮航空安排滯留乘客於16日晚在紐約住宿，並安排下一步行程，「但安排這麼多人需要時間」。

張駿表示，17日有數名員工到機場，幫忙尋找乘客行李。「因為停電，行李系統沒法運轉，行李轉盤也停了，都是靠人力找行李。」當天長榮航空飛抵甘迺迪機場的班機，盡力協調停在四號航廈，「但出發的就沒辦法，因為(航廈)已經關閉」。

對於該次意外，他直指不應該，從業30幾年來首見，「一般機場都有備用電力，可以應對。」他也指各航廈之間配合不夠，無法互相支援，導致混亂。

張駿表示，「遇到機場航廈停電班機無法正常起降的突發情況，旅客與航空公司都相當無奈，同為事件受害者。長榮航空站在服務立場，一定會竭盡所能協助旅客修改行程，妥善安排，並吸收相關衍生費用，將旅客的損失降到最低。 」。

該意外情況非常少見，但若不幸遇到，提醒乘客隨時關注航空公司的社媒平台，如Facebook、Twitter，以便得到第一手消息。

機場 長榮 JFK

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