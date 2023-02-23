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PSEG電力公司客服電話 等待時間增15倍

記者許君達／紐約報導
電力公司PSEG電話服務遭抱怨。(PSEG)
電力公司PSEG電話服務遭抱怨。(PSEG)

最新公布的數據顯示，2022年，服務長島等地的電力公司PSEG的呼叫中心近乎癱瘓，用戶在撥打熱線電話時的平均等待時間超過九分鐘，比前一年暴增15倍。

2022年，只有不到29.2%的用戶在30秒內能獲接聽，而2021年，這個數字是80%。呼叫量增加是其中一個原因，2022年PSEG呼叫中心收到了超過140萬通來電，而2021年為112萬。電話接通後，客服人員處理問題的事件也有所上升，從2021年的平均6.5分鐘上升到7.25分鐘，去年8至12月之間，平均處理時間則高達八分鐘。

疫情之後的人員缺乏、訓練不足、來電量增加以及管理層更替共同造成了客戶體驗的暴跌，而這又正好發生在一個關鍵的時間節點：長島電力公司(LIPA)計畫於2024年推出一項複雜的分時計費方式，導致大量用戶致電諮詢，加劇了呼叫中心的壓力。

PSEG長島公司代理總裁利昂(Dave Lyons)表示，情況正在逐漸好轉。25名新客服人員在12月完成培訓，並從1月開始進入呼叫中心工作，還有30名臨時客服能在6月前幫助填補人員缺額。今年1月，平均等待時間縮至六分鐘，預計2月將繼續縮短到5.8分鐘。

不過，對2023年的預測並不樂觀。預計今年平均接聽速度會在180至264秒之間，30秒內能獲接聽的來電占總數的41%，而接通後平均處理時間為7.25分鐘，與2022年持平。

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