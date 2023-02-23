布碌崙教師梁雪清 獲美國科學學會獎助

新越卓高中教師梁雪清獲美國科學學會獎金，資助學生課外活動。(梁雪清提供)

布碌崙 (布魯克林)新越卓高中(New Utrecht High School)華裔化學教師梁雪清(Xue Qing Liang)21日獲美國科學學會(Society for Science)獎助，以資助STEM(科學、技術、工程、數學)學生的課外項目。

美國科學學會今年共為全美各地的52名老師頒發10萬元贈款。紐約州共有三名老師獲贈，紐約市另一名老師是布碌崙科技高中的Michael Estralla。獲資助的老師將獲得1000至5000元的研究工具包或資金，用於購買科學學會預選的設備，支持STEM學生開展課外活動。

梁雪清16歲隨父母移民美國，大學畢業於市大史泰登島學院(College of Staten Island)化學專業，因在大學時拿到教師執照，一畢業就開始教書，並於2016年轉入新越卓高中教化學。

梁雪清說，她喜歡教書這個工作，尤其喜歡帶學生的課外活動，培養學生的動手和研究能力，發揮他們的潛能。她帶學生做過蠟燭、肥皂、冰淇淋，還拿去義賣，雖然沒掙幾個錢，但這種經歷對學生非常寶貴。他還試著帶學生分析各種茶的成分；2019年，她帶領八名學生到皇后區花旗球場(Citi Field)參加高中生科學比賽。

幫助學生做課外項目，最大問題就是經費，梁雪清說，因為學生大多來自低收入 家庭，有時候還會自己掏腰包。這次拿到的科學學會的贈款是以實驗工具和材料的形式發放的，對學生課外活動特別有助益。新越卓高中近80%的學生是少數族裔，超過80%學生有資格享受免費午餐。

美國科學學會是非盈利機構，偏重於為少數族裔學生和低收入家庭學生提供資助，讓他們有更多機會學習STEM技能。自2017年成立以來，該組織已在全美、關島、波多黎各、秘魯、墨西哥 、烏拉圭和美屬薩摩亞提供超過77.5萬元贈款。