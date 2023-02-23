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「紐約家長」推「蘋果核計畫」 培養青少年領導力

記者胡聲橋╱紐約報導
「紐約家長」推出「蘋果核」計畫，培養青少年關注社會的能力和領導力。(紐約家長提供)
「紐約家長」推出「蘋果核」計畫，培養青少年關注社會的能力和領導力。(紐約家長提供)

布碌崙華人教育團體「紐約家長」(Parents Group New York)近日推出名為「蘋果核計畫」的項目，培養青少年對社會問題的觀察和研究，並提升領導力。

「蘋果核計畫」每期12周，每周兩小時。活動時間為每周日下午2至4時。參與學生將組成團隊，利用這24個小時，共同完成一個課題的研究。學生將首先對課題進行必要的了解和研究；然後外出訪問議員、社區人士、警察等與課題相關者；設計和執行社區調查；就課題寫研究論文，及辯論和演講。

第一期活動將於3月5日至5月21 舉行，課題為「無現金保釋及其影響」(Cashless bailout and its impact)，參與者為四名高中生、兩名初中生。「紐約家長」創辦人趙愷文(Kevin Zhao)介紹，為了保證活動品質，每一期招收的學生不多，只有六名。他正對報名的學生進行面試，挑選參與者。「蘋果核計畫」將會有兩名指導老師。隨著活動的開展，他會改進這個項目，也會挑選不同的課題。

身為第20學區委員的趙愷文說，「蘋果核計畫」的構想是讓參與的青少年組成團隊，獨立完成一個課題研究。用這種方式促進學生在言語表達、探索和發現問題、以及在獨立思考問題方面的發展。趙愷文說，基於他對華裔學生的了解，認為華生普遍理科不錯，但在表達能力、批判性思考、發現問題方面有欠缺，這也是他舉辦這個項目的初衷。

感興趣者可將簡歷電郵：[email protected] 。「蘋果核計畫」也歡迎義工加入。

蘋果 警察 布碌崙

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