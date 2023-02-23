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家庭收入8萬以下 曲怡文助免費報稅

記者顏潔恩╱紐約報導

報稅季開跑，布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文(Iwen Chu)辦公室22日宣布，將與松柏之家社區服務中心、Grow Brooklyn合作，幫助收入在8萬元及以下符合條件的民眾免費報稅。

家庭收入、或家中有扶養人的民眾，收入在8萬元以下、單身收入5萬6000元以下、以及支出在3萬5000元以下的自營業者，可預約免費報稅服務。

需攜帶政府部門核發的身分證，如護照、駕照、社安號(SSN)、個人納稅識別號碼(ITIN)、所有薪水單包括W2、1099表、高等教育費用的相關文件，包括學費收據、貸款、學生貸款利息支付、以及兒童護理費用的證明；若民眾發生與稅務有關的身分盜竊，將會收到國稅局提供的IP密碼，將需提供此類資料，另也需提供銀行帳戶號碼、銀行號碼(Routing Number)。

將由國稅局認證的志願者幫助民眾完成報稅，日期是2月26日、3月12日、3月26日以及4月9日，地點是松柏之家社區服務中心，地址：布碌崙15大道6915號；須預約，可瀏覽www.growbrooklyn.org/freetaxes在線預約，或電(718) 376-4036、(718) 621-7960，可講中文。

報稅 貸款 布碌崙

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