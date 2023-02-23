華男賭檔贏錢出門遇襲 3嫌行搶被逮

班森賀一地下賭檔華男遭團夥暴力搶劫。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一家地下賭檔日前發生槍擊案，一名華裔 男子贏錢離開時，在門口遭三名白人劫匪暴力搶劫，全身受傷；轄管當地的市警62分局警員介入調查，成功逮捕三名嫌犯，面臨搶劫、攻擊、非法持有武器等控罪。

根據警局紀錄，案件發生於2月18日晚10時左右，在位於國王高速路(Kings Highway)354號的地下室賭檔門口；案發前，一名33歲的華男在賭檔內待了一段時間，贏了約1000元後離開，但剛出地下室門口，就被站在一旁的三名劫匪襲擊。

歹徒二話不說便朝受害者拳打腳踢，導致他的臉部和身體受傷，左眼被打得紅腫、左膝因被推倒受傷；趁受害者倒地不起，劫匪搜身搶走1000元現金，逃離現場。

62分局警員接報抵達現場，受害者送醫無性命危險；該局的警探展開調查，通過受害者描述及監控錄像鎖定嫌犯，成功逮捕三人。

據了解，被告均為白人男子，包括61歲的Robert Marshall、57歲的Levan Moore以及46歲的Likasz Piertrako；三人都於布碌崙刑事法庭控罪，遭控攻擊致傷搶劫、持武器威脅、企圖攻擊、騷擾、幫派 攻擊(Gang Assault)、非法持有武器、偷竊等罪。