我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

華男賭檔贏錢出門遇襲 3嫌行搶被逮

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀一地下賭檔華男遭團夥暴力搶劫。(記者顏潔恩╱攝影)
班森賀一地下賭檔華男遭團夥暴力搶劫。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一家地下賭檔日前發生槍擊案，一名華裔男子贏錢離開時，在門口遭三名白人劫匪暴力搶劫，全身受傷；轄管當地的市警62分局警員介入調查，成功逮捕三名嫌犯，面臨搶劫、攻擊、非法持有武器等控罪。

根據警局紀錄，案件發生於2月18日晚10時左右，在位於國王高速路(Kings Highway)354號的地下室賭檔門口；案發前，一名33歲的華男在賭檔內待了一段時間，贏了約1000元後離開，但剛出地下室門口，就被站在一旁的三名劫匪襲擊。

歹徒二話不說便朝受害者拳打腳踢，導致他的臉部和身體受傷，左眼被打得紅腫、左膝因被推倒受傷；趁受害者倒地不起，劫匪搜身搶走1000元現金，逃離現場。

62分局警員接報抵達現場，受害者送醫無性命危險；該局的警探展開調查，通過受害者描述及監控錄像鎖定嫌犯，成功逮捕三人。

據了解，被告均為白人男子，包括61歲的Robert Marshall、57歲的Levan Moore以及46歲的Likasz Piertrako；三人都於布碌崙刑事法庭控罪，遭控攻擊致傷搶劫、持武器威脅、企圖攻擊、騷擾、幫派攻擊(Gang Assault)、非法持有武器、偷竊等罪。

布碌崙 幫派 華裔

上一則

華女超市被偷包 法拉盛28天10起

下一則

政府樓空置率暴增6倍 調查失職

延伸閱讀

布碌崙日落公園 室內遊樂園進駐

布碌崙日落公園 室內遊樂園進駐
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
明州眾議員自家電梯遇襲 潑熱咖啡嚇跑歹徒

明州眾議員自家電梯遇襲 潑熱咖啡嚇跑歹徒
明州女眾議員電梯裡遇襲 潑熱咖啡嚇退歹徒

明州女眾議員電梯裡遇襲 潑熱咖啡嚇退歹徒
南加劫匪扮顧客 一周洗劫8家GameStop

南加劫匪扮顧客 一周洗劫8家GameStop

熱門新聞

蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車輾壓當場亡。(本報檔案照)

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車輾壓亡

2023-02-21 13:40
曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，17日宣布查獲由華人經營的販毒暗網平台。(市長辦公室提供)

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

2023-02-18 07:51

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展