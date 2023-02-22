皇后區花旗球場開發案 華社首重治安

花旗球場周邊50英畝土地願景會議，到場居民積極投票。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 花旗球場(City Field)周邊50英畝空地的規畫，大都會 棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)及其團隊21日公布迄今六場座談會收集的社區意見，主要包括帶動就業、發展娛樂場所和擴建綠地公園等；98%與會者希望有「重大建設」(to build something great)，2%盼「維持現有的50畝柏油地面」。華社人士表示，一切發展須建立在治安穩定的基礎上，並能促進法拉盛 地區的發展。

球場周邊土地，連結法拉盛與法拉盛草原可樂娜公園等社區。(本報檔案照)

去年12月以來，柯恩共舉行六次願景座談會(visioning sessions)，收集如何建設花旗球場周邊空地的社區意見，上千周邊居民參與。其團隊21日公布結果，稱與會者常用「空置」(empty)、「陰鬱」(gloomy)、「未盡其用」(underutilized)與「荒涼」(desolate)形容該空地。

皇后區居民在願景會發表對現在的花旗球場的看法。(本報檔案照)

報告指，大部分人提及社區優點是多元、文化以及餐飲豐富和社區感；主要擔心缺乏機會、治安以及交通等。意見總結包括：為居民創造高薪工作機會，支持社區商業；創造全年無休的娛樂場所，如音樂表演、社區活動及餐廳、酒吧；設大面積且專屬於居民的綠地和公園。

花旗球場周邊50英畝土地，將連結法拉盛與法拉盛草原可樂娜公園等周邊社區，使此區成為旅遊及娛樂目的地。(本報檔案照)

對於外傳該地可能興建賭場，科恩日前對皇后區媒體表示，賭場肯定是一個選擇。「不指望每個人都支持我們的想法，這就是討論的意義。」他會遵守法律，並找出解決問題的方法。前市議員康斯坦丁尼(Costa Constantinides)支持賭場計畫，稱可能是展望皇后區未來的機會，包括娛樂、餐廳等，而賭場可能是契機。

柯恩公布花旗球場周邊空地建設的座談會意見，圖為花旗球場空地地圖。（Queens Future)

法拉盛商改區行政主任余鈿崧表示，目前法拉盛的治安亮紅燈，發展的前提是保障社區安全。法拉盛華商會首席顧問杜彼得稱，所有的願景都很好，但需要有人投資經營，商人將本求利，安全的社區是根本，輕罪釋放的法律不改，任何行業都得冒風險，警力不足是重中之重。

關於賭場，余鈿崧稱擔心賭場魚龍混雜的人群，恐惡化法拉盛治安；杜彼得則表示賭場資金雄厚，有能力請保安。余鈿崧希望創造更多科技、金融相關的高薪工作，帶動周邊消費；同時注意交通壅堵。至於綠地，杜彼得則稱市府目前挖東牆補西牆，質疑資金何來。他說，願景的實現需要時間和政治環境的改變，否則只是空談。

社區意見報告網址：queensfuture.com。