公校放寒假 親子活動去處多

布萊恩公園冰上碰碰車。 (記者劉梓祁／攝影)

紐約市公校本周放寒假，各類室內外活動包含冰上秀、魔術、科技啟蒙、航空模型展、動物觀察、公園探索等，供親子 同樂。

曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)的美國銀行冬季市集(Bank of America Winter Village)親子周活動，至本周五免費開放，活動涵蓋戶外冰上秀、魔術表演、噴泉釣魚、管樂隊，以及免費滑冰教學、親子舞蹈課及每日不同主題的手工製作課等。

活動現場以一個大型溜冰場為中心，入口有親子打卡拍照牆；四周為兩層的室內活動區及各國口味餐飲。在溜冰場攜兒子玩耍的陳女士表示，第一次在寒假帶孩子來此參加親子活動，對寬闊的冰區和多元的遊樂設施印象深刻。該地具體活動項目https://bryantpark.org/activities/kids-week。

紐約無畏號航艦博物館 (The Intrepid Sea, Air & Space Museum)也從18日起開始舉辦為期七天的「閤家歡樂周」(Family-Friendly Week of Fun)系列活動，以實物展示、現場表演、嘉賓講解和互動演示等方式幫助兒童啟蒙了解科學、技術、工程、藝術和數學(STEAM)相關知識。

博物館還邀請聯邦太空總署(NASA)參與，由太空人 沃特金斯(Jessica Watkins)和工程師曼澤爾(Mike Menzel)講解太空生活、宇宙知識和認識太空望遠鏡等設備。

現場還有航空器材模型展覽、太空故事創作比賽、星座繪製、動物表演秀和編寫程式碼操控機器人等活動。購買博物館門票可免費參與所有活動，票價及網址：https://www.intrepidmuseum.org/kids-week。

布碌崙奧杜鵬(Audubon Center)鳥類中心由展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)舉辦，為兒童介紹不同的季節和種類的植物、昆蟲和動物，以及沿公園小徑尋找啄木鳥活動等。活動至24日，免費，網址：https://www.prospectpark.org/news-events/events/midwinterrecess/。