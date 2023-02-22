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心理健康急救培訓 2/23華埠開課

記者許君達／紐約報導
主辦方宣布最新一期心理健康培訓。(記者許君達／攝影)
主辦方宣布最新一期心理健康培訓。(記者許君達／攝影)

由市衛生局華裔講師主講的免費心理健康急救培訓將於23日(周四)在曼哈頓華埠舉辦。以中文講授，旨在打破部分華人對於精神疾患錯誤的傳統觀念，能夠有效辨識身邊有潛在心理疾病或隱患的人，以便及早協助。

培訓從早9點半至下午5點半，採講解和小組討論，用案例鼓勵學員參與討論，實用不枯燥。為保證教學品質，課程僅能容納20人左右。完成培訓者將獲市衛生局證書。

培訓由市衛生局、亞美醫師協會、第一保健(Healthfirst)、美國酒店華裔協會聯合主辦。亞美醫師協會首席運營官沈卉表示，華人在傳統上對精神疾患較避諱，不願被稱「神經病」。疫情之後，保險公司數據和協會醫師指，因精神疾病就醫或因造成人身傷害的案例增多。舉辦培訓希望華人家庭，尤其是有孩子的新移民父母，能儘早發現家庭成員的精神隱患，在病情加重甚至發生悲劇前及時尋求專業人士幫助。紐約各族裔中，亞裔自殺率最高，精神健康危機嚴重，希望參加過的華人也能把所學傳授給更多人。

第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽說，不要輕易認為喜怒哀樂都是正常情緒。培訓目的是能初步判斷，身邊人哪些情緒正常，哪些不正常。美國酒店華裔協會主席陳樂英介紹，由於市衛生局的培訓教材只有英文版，酒店協會製作了中文手冊幫助華人理解，並詳細介紹紐約求助管道。市議員馬泰(Christopher Marte)對培訓表達支持。

培訓地點為堅尼路202號500室，亞美醫師協會華埠會議室，報名：https://caipa202.timetap.com/ 或發送短信至(646)988-8668，詳情(917)689-9018。名額有限。

華人 華裔 華埠

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