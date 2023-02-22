紀念梁啟超 2/25談中國近代化啟示
中國近代思想家、文學家梁啟超出生於1873年2月23日，12歲考中秀才，17歲考中舉人，後師從康有為，接受維新變法思想，參與和領導戊戌變法運動。戊戌政變後，東渡日本，並創辦清議報、新民叢報，宣傳西方政治思想和社會學說，影響一代人。
辛亥革命後回國，先後任司法總長、幣制局總裁和財政總長，組織策畫反對袁世凱稱帝的護國戰爭，發揮「一支筆強於十萬雄兵」。1918年，梁啟超感憤軍閥統治，轉而專注學術和教育，組織共學社、講學社，從事講學和著述。1925年受聘主持清華國學研究院，與王國維、趙元任、陳寅恪等合稱為清華四導師。他一生著述宏富，結集為「飲冰室合集」。其學術研究包括哲學、文學、史學、經學、法學、倫理學、宗教學等。
紀念梁啟超誕辰150周年，華美人文學會定於美東時間25日(周六)晚8時至9時半舉辦線上研討會，由賓州印第安納大學歷史系教授王希，和北京大學歷史學系教授歐陽哲生主講。1903年梁啟超應美洲維新會之邀到加拿大和美國遊歷九個月，1919年以巴黎和會中國代表團會外顧問及記者的身分赴歐洲數月，促使他反思並為中國近代化進程起到啟示作用。研討會將聚焦的這兩次遊歷，王希將討論梁啟超的「新大陸遊記」(1903年)及其對美國政治和種族的觀察；歐陽哲生將以梁啟超的「歐遊心影錄」，討論其對歐戰的觀察與思想轉向。梁啟超的玄孫女梁周洋將在研討會介紹其生平。
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