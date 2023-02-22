曼哈頓將增兩處遊樂景點

26號碼頭科學公園效果圖，最引人矚目的是模仿哈德遜河鱘魚的遊戲結構。(Olin)

曼哈頓 今年將增兩處新的遊樂設施，沙灘和海洋科學公園，都位於下城西側的哈德遜河(Hudson River)邊。

新沙灘有1萬4000平方呎，位於雀兒喜附近的甘瑟福半島(Gansevoort Peninsula)上。半島夾在甘瑟福街(Gansevoort St)和小西12街(Little West 12th St.)之間，是由填水造陸而成的一片水中平台，完工後陸地面積約5.5英畝，成為哈德遜河公園(Hudson River Park)內最大的單一區塊。沙灘禁止游泳，但遊客可在岸邊享受日光浴，並欣賞哈德遜河風景。半島上還會建設田徑場、划艇碼頭、公共藝術裝置以及讓遊客了解沼澤生態的人工鹽沼。

另一處計畫今年開放的是面對曼哈頓北摩爾街(North Moore Street)的26號碼頭科學公園(Pier 26 Science Play Area)。約4000平方呎，提供互動式生態教育設施，比如一對以哈德遜河中原生瀕危鱘魚形狀的遊戲結構，可以爬進觸摸鱘魚的解剖結構。曼哈頓區長李文(Mark Levine)說，該公園有助塑造下一代環保主義者，對紐約的未來至關重要。