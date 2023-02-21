皇后區第26學委會決議過關 批教育經費不公

皇后區第26學委會通過決議案，呼籲監督公校經費分配。圖為該學區的貝賽203小學。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區第26學區 委員會近日通過全市第一份決議案，呼籲監督公校 經費分配，避免濫用和浪費，並繼續改進「公平學生資助公式」(Fair Student Funding Formula)。此外，該學委會主席司徒弼將連任，他表示將重點關注此前爭議的高中入學抽籤政策。

市教育局 在去年7月成立「公校預算特別工作組」，調整「公平學生資助公式」，重新規畫所有公校的支出。今年1月，市長及市教育總監宣布，調整後的新算法，將為住在臨時住房的學生、以及特殊需求學生比率高的學校(high-concentration schools)，額外增加9000萬元撥款。

代表皇后區貝賽、新鮮草原、小頸等地的第26學區委員會，近日投票通過決議案，反對上述的新算法，決議書中指，低收入家庭學生、特教生、英語學習生，為高度集中這些學生的學校增加撥款，無法促進教育公平。通常，這些學校已經得到聯邦的Title 1撥款，可用於護理、健康檢查、項目管理、在學校聘用社區協調員、為住在庇護所的學生提供社工等服務，沒有數據表明目前的撥款無法為這些學校提供充足的服務。

決議書呼籲，市教育局監督各公校的經費分配，建議收到額外經費的學校，向學區學監提交書面計畫以供審查，同時也呼籲當局常設「公校預算特別工作組」，繼續修改「公平學生資助公式」。

第26學區委員會主席司徒弼表示，以第26學區來說，沒有一所學校目前得到聯邦的Title 1撥款，在新的算法出台後，學區內各校的經費又將嚴重削減，經費向貧困及遊民學生傾斜，本意是促進教育公平，但也不能顧此失彼，變成一面倒。司徒弼也於日前連任該學委會主席，他表示將繼續關注高中入學抽籤制的存廢問題。