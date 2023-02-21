我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

上東城快餐店設外送休息區 禁電單車

記者許君達／紐約報導
曼哈頓上東區新設外賣郎休息站，評價不一。(福來雞官網)
曼哈頓上東區新設外賣郎休息站，評價不一。(福來雞官網)

連鎖快餐福來雞(Chick-fil-A)位於曼哈頓上東區的一家分店近日啟用為外賣郎準備的專用休息區，但只開放兩個月，而且禁止電單車入內。

該店位於三大道交東86街處。休息區名為「制動室」(The Brake Room)，空間內有可容納40人的桌椅和可存放38輛自行車的地下室，還提供免費衛生間、手機充電口和免費咖啡。不過，公司表示，這個空間僅在冬天為送餐員提供服務，並將於4月13日關閉。

「制動室」是紐約市第一個專門提供類似功能的空間，此前，紐約市打算利用閒置報亭或其他公共空間改造成外賣郎休息站的計畫推行不順。去年，市長亞當斯和國會參議員舒默(Chuck Schumer)共同宣布該100萬元的實驗計畫，但最初公布的上西區和布朗士兩處計畫地點都遭遇社區反對，一個夭折、一個正在激烈討論中。

新冠疫情後，紐約的外賣送餐行業需求迅速增長。近期，多起致命火災都與外賣郎喜歡使用的電單車鋰電池有關，導致社會對於外賣郎聚集場所安全的擔憂。

也有人質疑福來雞的舉動宣傳目的大於實際功能。有送餐員表示，能有休息和充電的空間很好，多數外賣郎都依賴電單車代步，但此處並不允許進入。

紐約市 亞當斯 布朗士

上一則

植牙專家陳賜恆牙科博士 提供植牙等全方位齒科醫療

下一則

華人職工會迎春 籲社區維權

延伸閱讀

紐約市公校生4成長期缺課 逾20年最糟 亞裔缺課率最低

紐約市公校生4成長期缺課 逾20年最糟 亞裔缺課率最低
紐約市電費瓦斯費今年先漲4% 未來連3年加價

紐約市電費瓦斯費今年先漲4% 未來連3年加價
布碌崙2校加入失讀症教育項目 9月擴至全紐約

布碌崙2校加入失讀症教育項目 9月擴至全紐約
百利擬於布朗士川普高球場建賭場 與華人聚居區隔橋相望

百利擬於布朗士川普高球場建賭場 與華人聚居區隔橋相望
共享汽車擴大實施 路邊車格受衝擊

共享汽車擴大實施 路邊車格受衝擊

熱門新聞

（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半