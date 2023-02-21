上東城快餐店設外送休息區 禁電單車

曼哈頓上東區新設外賣郎休息站，評價不一。(福來雞官網)

連鎖快餐福來雞(Chick-fil-A)位於曼哈頓上東區的一家分店近日啟用為外賣郎準備的專用休息區，但只開放兩個月，而且禁止電單車入內。

該店位於三大道交東86街處。休息區名為「制動室」(The Brake Room)，空間內有可容納40人的桌椅和可存放38輛自行車的地下室，還提供免費衛生間、手機充電口和免費咖啡。不過，公司表示，這個空間僅在冬天為送餐員提供服務，並將於4月13日關閉。

「制動室」是紐約市 第一個專門提供類似功能的空間，此前，紐約市打算利用閒置報亭或其他公共空間改造成外賣郎休息站的計畫推行不順。去年，市長亞當斯 和國會參議員舒默(Chuck Schumer)共同宣布該100萬元的實驗計畫，但最初公布的上西區和布朗士 兩處計畫地點都遭遇社區反對，一個夭折、一個正在激烈討論中。

新冠疫情後，紐約的外賣送餐行業需求迅速增長。近期，多起致命火災都與外賣郎喜歡使用的電單車鋰電池有關，導致社會對於外賣郎聚集場所安全的擔憂。

也有人質疑福來雞的舉動宣傳目的大於實際功能。有送餐員表示，能有休息和充電的空間很好，多數外賣郎都依賴電單車代步，但此處並不允許進入。