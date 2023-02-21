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上西區擬建外賣郎休息站 居民：災難

記者許君達／紐約報導
市府擬試行外賣郎電單車休息站，但屢遭社區反彈。(本報檔案照)
市府擬試行外賣郎電單車休息站，但屢遭社區反彈。(本報檔案照)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布將成立全美首個外賣郎服務試點項目，將廢棄報亭等公共設施改造為外賣郎休息站，供全市約6萬5000名外賣郎休息、為手機和電單車充電。曼哈頓上西區近期擬建一座休息站，但引起居民反對。

擬建的休息站位於西71街交百老匯街的一個閒置報亭，具體細節和設計方案尚未公布。休息站緊鄰地鐵1/2/3線車站入口，居民指每天有大量人流，可能與進出的騎士衝撞。除行人安全外，也有電動自行車鋰電池的消防隱患。紐約市近期連續發生因鋰電池充電因素引發的火災。該地社區委員會會議，有委員表示「這個地方將成為一個磁鐵」，吸引大量外來人。由於外賣郎多沒有執照和保險，在一個已很擁擠的地方引入電單車大軍是一場「災難」。居民收集的203條意見中，絕大多數都反對。

此前，布朗士的一個擬建的同類休息站剛被取消。據工人利益倡導團體的統計，紐約市約有6萬5000名工人與外賣平台簽署合約工作，通常每天工作12小時，工資低於最低時薪標準，工作時也幾乎沒有任何保護措施。

居民呼籲，在建設休息站之前，應對送餐騎士設立更多的交通安全規範，「他們應持有執照，以便像汽車一樣在違規之後能辨識和追究責任。」

也有居民對休息站表示理解。「他們為我們服務，應該包容他們。錯不在電單車，而是道路規畫和基礎設施。」

紐約市 地鐵 亞當斯

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