基礎搏擊、防禦…法拉盛免費防身術教學 4月底前每周開課

自衛防身術教學在法拉盛開課。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由多個社區機構聯合舉辦的自衛防身術課程，近日在法拉盛 舉辦，州參議員 劉醇逸到場支持。當地犯罪率居高不下，該免費課程旨在提高民眾的身體素質及防身與應變能力，後續還將在法拉盛開設多場，歡迎有需要的民眾報名參加。

自衛防身術課程由啟揚文化中心、族裔聯盟(TCBUA)、PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)、風龍武會(Dragon Combat Club)等聯合舉辦，並得到皇后區 商會(The Queens Chamber of Commerce)等支持，旨在全面提升社區民眾及巡邏隊員的身體素質、應變能力和防身技巧，教練員主要來自風龍武會，並免費提供訓練器械。課程內容包括基礎搏擊、基礎防禦、近身扭抱訓練(Clinch for Self-Defense)、以及在不同場合下提升安全意識及自我保護能力。

自衛防身術課程共有十期，定於每周日下午12時30分至2時30分舉辦直至4月23日，地點為法拉盛41大道133-29號啟揚文化中心一樓，有興趣的民眾可至網站https://bit.ly/3lSEQYp，或前往活動現場報名。