華人社區歷史光輝 2/24雲端開講

活動海報。(主辦單位提供)

由哈佛中國文化工作坊、北美華文作家協會紐英倫分會會長張鳳，及紐約華文作家協會副會長張鴻運 、北德州文友社會長林良姿主持的紐約華人 社區歷史的光輝雲端會議，訂於24日(周五)美東時間晚8時舉行，邀請鄭向元、于金山主講：美國公務員生涯兼對華人社會的服務，及紐約華社的昨天、今天和明天。

鄭向元為紐約市 政府城市規畫局交通處退休主任城市規劃師、市府華人員工聯誼會共同創辦人、僑務委員會僑務顧問；曾任台北市政府市政顧問、美東華人學術聯誼會會長、董事長、國際華人交通運輸協會總會會長、大紐約地區成功大學校友會創會會長、中國文化大學美東校友會會長、美華協會紐約分會會長。

于金山為紐約州民主黨65D區黨代表、紐約中華公所顧問、紐約中華總商會榮譽董事長、孔子大廈董事、中美聯誼會于斌樞機奬學金委員會財政兼董事；曾任美東華文記者聯誼會會長、孔子大廈董事長、紐約中華總商會董事長及會長、紐約市選區重畫委員、市主計長辦公室中小企業顧問、中華民國 僑務委員、紐約中華公所主席。

協辦單位包括：世界華人周刊社、北美華文作家協會華府分會、加州河濱分會、喬治亞州華文作家協會、美南華文寫作協會。

Zoom視頻會議鏈接：https://bit.ly/3ZaaP4F，會議號：464 565 7758，密碼：123。