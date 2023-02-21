關愛阿茲海默症長島晚會 籌逾15萬善款

阿茲海默症慈善酒會在長島舉辦。(主辦方提供)

愛心接力基金會(Relay of Love Foundation)、美國華人 醫師協會、愛橋基金會，日前在長島聯合舉辦關愛阿茲海默症 慈善晚會，籌集逾15萬2000元善款，旨在在2023年為2023個家庭籌集並配備帶有定位功能的愛心項鏈，同時取得社會對阿茲海默病患及其家庭更廣泛的關注。

愛心接力基金會創始人姚南以及Alan Way表示，去年冬天，切身感受阿茲海默病患家庭為患者走失而焦急無措，了解到這一疾病的不可逆性與普遍性，發起「愛心項鏈，讓愛回家」項目，用有定位功能的科技產品，隨時知道親人位置，節省社會資源。

此次，愛心接力基金會還與美國華人醫師會，及愛橋基金會兩大醫學 專業機構合作，成立阿茲海默症「醫學專家委員會」，特聘八位知名腦神經外科華裔醫學專家，使「愛心項鏈，讓愛回家」項目得到更強的專業支持。

國會眾議員孟昭文、紐約州勞工局副局長孫雯、紐約副市長高級顧問顧雅明、市議員黃敏儀、 市警仇恨犯罪專案組負責人吳明恆等出席活動。此次籌得善款，將全部用於「愛心項鏈」項目及支援大紐約地區各族裔受腦退化影響的人士與家庭。願意加入愛心行列的民眾，可至網站relayoflove.org了解更多。