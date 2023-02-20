湖南同鄉會40周年 服務社區獲表揚

旅美湖南同鄉會迎春年會於19日在法拉盛舉行。 (記者高雲兒／攝影)

旅美湖南同鄉會19日在法拉盛舉辦迎春年會，慶祝該會成立40周年。會長張文生呼籲踴躍參政及投票 ，發出自己的聲音。國會眾議員 孟昭文頒發表揚狀，肯定同鄉會對華社的貢獻。

會長張文生在會上回顧疫情肆虐的三年間，湖南同鄉團結一致抗疫，運送物資到醫院、警察局、銀行和同鄉家中，得以共度難關，並表示會再接再厲，為在美的湖南同鄉謀取發展。同時，他大力呼籲華裔 積極參政，以發出社區聲音，也呼籲同鄉踴躍投票，支持代表華裔聲音的官員。

國會眾議員孟昭文表彰旅美湖南同鄉會，並為張文生頒贈表揚狀。她提及近日為市立大學皇后學院(Queens College)分配上百萬元，用於商學院的小商業發展項目(Small Business Development Initiative)，支持皇后區的中小企業發展。州眾議員金兌錫辦公室也派代表頒發表揚狀。

中國駐紐約總領事館副總領事吳曉明、領僑處副主任殷民俊、領事趙新星、市議員黃敏儀代表柯立人及40多位僑社代表與300多名鄉親同慶。