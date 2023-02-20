漲薪受阻 網約車司機 2/26再罷工

紐約市計程車司機聯盟宣布旗下網約車司機將於26日罷工。(計程車司機聯盟提供)

紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)19日宣布，工會旗下網約車 司機將在26日(周日)舉行半日罷工 ，當日中午至午夜之間將不在拉瓜地亞機場接單，抗議法官喊停網約車司機漲工資計畫。

計程車司機聯盟代表全市2萬1000個黃色、綠色計程車、黑車以及網約車司機，執行總監德賽(Bhairavi Desai)表示，「司機們對於低收入 感到厭倦，而且優步不斷企圖通過上訴來偷竊原本司機工資。」

計程車司機聯盟表示，「優步近期獲利創紀錄，而且洛杉磯加大(UCLA)的一份報告顯示優步正在對乘客降價，但優步仍然提訴阻撓，這讓司機們感到警惕。」

市計程車及禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)去年11月通過漲工資方案，計畫為網約車司機每分鐘工資增7.8%，原訂12月19日生效；根據計畫，網約車司機接單平均每分鐘的工資及平均每哩的工資將比2019年分別增長7.42%和23.93%；如此一來，網約車平台每月的支出將增加2100萬元至2300萬元，乘客承擔的費用將增加10%。

但網約車公司優步隨後提訴，認為漲工資幅度過大，且「毫無先例、沒有根據」；隨後曼哈頓高等法院法官下令，暫停新規實施；禁令出台後，計程車司機聯盟舉辦過24小時的網約車司機罷工。

法關上月判決，認為雖然司機理應獲得漲工資的待遇，但TLC的漲價方案「未能包括單一的數學計算過程」，來解釋如何得出這一工資漲幅；法官恩格隆(Arthur Engoron)表示，TLC在下次決定調漲時，應給出明確的計算過程。

TLC局長都勇(David Do)當時表示，法官的裁決只是「技術上推遲漲工資計畫，而不是失敗」，並表示將上訴。TLC預計3月1日再次就此舉行公聽會。