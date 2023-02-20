我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

漲薪受阻 網約車司機 2/26再罷工

記者和釗宇／紐約報導
紐約市計程車司機聯盟宣布旗下網約車司機將於26日罷工。(計程車司機聯盟提供)
紐約市計程車司機聯盟宣布旗下網約車司機將於26日罷工。(計程車司機聯盟提供)

紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)19日宣布，工會旗下網約車司機將在26日(周日)舉行半日罷工，當日中午至午夜之間將不在拉瓜地亞機場接單，抗議法官喊停網約車司機漲工資計畫。

計程車司機聯盟代表全市2萬1000個黃色、綠色計程車、黑車以及網約車司機，執行總監德賽(Bhairavi Desai)表示，「司機們對於低收入感到厭倦，而且優步不斷企圖通過上訴來偷竊原本司機工資。」

計程車司機聯盟表示，「優步近期獲利創紀錄，而且洛杉磯加大(UCLA)的一份報告顯示優步正在對乘客降價，但優步仍然提訴阻撓，這讓司機們感到警惕。」

市計程車及禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)去年11月通過漲工資方案，計畫為網約車司機每分鐘工資增7.8%，原訂12月19日生效；根據計畫，網約車司機接單平均每分鐘的工資及平均每哩的工資將比2019年分別增長7.42%和23.93%；如此一來，網約車平台每月的支出將增加2100萬元至2300萬元，乘客承擔的費用將增加10%。

但網約車公司優步隨後提訴，認為漲工資幅度過大，且「毫無先例、沒有根據」；隨後曼哈頓高等法院法官下令，暫停新規實施；禁令出台後，計程車司機聯盟舉辦過24小時的網約車司機罷工。

法關上月判決，認為雖然司機理應獲得漲工資的待遇，但TLC的漲價方案「未能包括單一的數學計算過程」，來解釋如何得出這一工資漲幅；法官恩格隆(Arthur Engoron)表示，TLC在下次決定調漲時，應給出明確的計算過程。

TLC局長都勇(David Do)當時表示，法官的裁決只是「技術上推遲漲工資計畫，而不是失敗」，並表示將上訴。TLC預計3月1日再次就此舉行公聽會。

網約車 罷工 低收入

上一則

湖南同鄉會40周年 服務社區獲表揚

下一則

多花2萬元 紐約單身稅全美最高

延伸閱讀

假計程車充斥 芝加哥消保局：可看號碼辨別

假計程車充斥 芝加哥消保局：可看號碼辨別
德國8機場罷工 影響近30萬乘客

德國8機場罷工 影響近30萬乘客
罷工成為常態

罷工成為常態
防工資盜竊、危險工作環境 曼哈頓地檢成立勞工保護部

防工資盜竊、危險工作環境 曼哈頓地檢成立勞工保護部
天普大學罷工研究生須繳全額學費 再無減免

天普大學罷工研究生須繳全額學費 再無減免

熱門新聞

（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56
法拉盛一手房及二臥室公寓全區銷售最高，圖為法拉盛正在建設的新樓盤。（記者鄭怡嫣/攝影）

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

2023-02-13 07:26

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視