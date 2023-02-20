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多花2萬元 紐約單身稅全美最高

記者高雲兒／紐約報導
紐約市單臥公寓租金飛漲，單身租客生活成本高。(記者和釗宇／攝影)
紐約市單臥公寓租金飛漲，單身租客生活成本高。(記者和釗宇／攝影)

紐約市常被視為單身天堂，找伴玩樂不愁選擇；不過代價也很高，因為根據調查，獨居者每年多花近2萬元在房租和食物等支出。

房市網站Zillow一項調查指，因需獨自支付紐約市高昂的房租，獨居者比情侶每年多開支1萬9500元，全美最高，若在曼哈頓，則達2萬4000元，這也被戲稱為「單身稅」，第二高的城市是舊金山，比紐約市少5000元。該數字全美平均約7000元，比紐約市少1萬多元，主因紐約一居室公寓的租金較一年前上漲18%，平均達3353元。如果住兩居室，平攤租金會下降不少。

住在羅斯福島的高Betty深有體會，稱單身時住一居室，月租2300元，現在和男友租兩居室，平攤後月租降到1750元，省了不少。從密西根搬到紐約市的張Jessy說密西根房價低，一居室租金不到千元。如今仍然單身，目前她在法拉盛與人合租兩居室公寓，房租1000元。住在布碌崙(布魯克林)的江Jason和朋友分租三居室，月租1000元，但若住一居室要額外支出500到1000元。但三人認為，不管獨居還是合租，食物開支上沒有太大區別。Bettty稱「一個人沒啥社交，比較省。」

除了房租，許多人也指紐約的稅比別州高。住在長島的單身女性Maria Law表示，自己拿的是最低時薪，「反正每個月稅後到手就沒錢了」。

法拉盛註冊會計師楊史蒂文稱結婚生子相比單身確實可省稅。紐約市居民因同時須繳州稅和市稅，若結婚生了小孩，可申請抵稅，一個小孩約能拿幾千元，明顯高過外州；如果是低收入，退稅也比別州多。但如果是中高收入，就無法得到太多退稅；疫情至今，許多能在家上班的人，也紛紛移居外州。

根據上述調查，獨居生活成本最低的是底特律和克利夫蘭，單身稅分別為4483元和4387元。

紐約市 租金 退稅

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