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利率高、需求低 賓州車站商辦大樓喊停

記者許君達／紐約報導
「賓站二號」(PENN 2)商業辦公綜合體效果圖。(開發商供圖)
「賓站二號」(PENN 2)商業辦公綜合體效果圖。(開發商供圖)

由於辦公空間的需求疲軟，曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)周邊的新高層建築計畫暫時被開發商撤回。

沃納多地產公司(Vornado Realty)表示，當前的高利率對市場的損害極大，此外，由於在家辦公的上班族依舊很多，辦公空間的租賃市場比較疲軟，因此需要重新考慮這個龐大的開發項目。

賓州車站的項目是州長霍楚為振興曼哈頓中城而一直力推的，規劃建設十座以寫字樓為主的高層建築。政府以出讓開發權的方式，換取開發商出資改建早已年久失修的賓州車站。預計賓州車站的整建工程總共需要耗資70億元。支持者認為，賓州交通樞紐的條件改善會拉動附近街區的發展，吸引上班族前來。去年9月，賓州車站的長島鐵路(LIRR)候車大廳已經完工。

目前，高層建築方面已經開始的工程主要是「賓站一號」(PENN 1)和「賓站二號」(PENN 2)，開發商表示，工程將在一年之後完成。不過，另外規畫的五座新樓目前已經擱置。

曼哈頓的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)反對這個項目，他表示，這個社區需要的不是商業辦公空間，而是可負擔的住房。新的開發計畫擱置後，他再次呼籲霍楚改變計畫，「現在是個很好的機會，可以重新考慮這個計畫了。」

每天途經賓州車站通勤的華人乘客王先生表示，車站的西北側出口被工地包圍，進出站的人行道或缺少或被占，令本就人流很大的街道更加擁擠和危險。他表示，通勤族最需要的是車站附近價格實惠的食物等零售業者。然而現在，站外一片狼藉、站內零售價格偏高，「沒有消費慾望，只想趕緊上車回家。」

賓州 曼哈頓 霍楚

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