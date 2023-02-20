布碌崙、皇后區 多地房租破4000

紐約市租金持續飆漲破紀錄，住房危機愈演愈烈。(記者張晨／攝影)

紐約市2023年租金 仍未見放緩，布碌崙(布魯克林)與皇后區 部分地區平均租金破4000元，曼哈頓 中位數就已經突破該值；市議長歐德思(Adrienne Adams)也表示，住房危機已經成為紐約市所要解決的燃眉之急，必須優先考慮建造更多可負擔房，同時解決住房開發積壓問題。

根據房地產公司Douglas Elliman&Miller Samuel的報告顯示，上個月曼哈頓的租金中位數攀升至超過4097元，是有紀錄以來的第三高漲幅，比2022年1月上漲15%以上。

而在布碌崙，今年1月的平均租金也創下4165元的新高，比去年同期上漲30%以上；皇后區包括阿斯托里亞在內的皇后區西北部，自去年1月以來上漲14.2%，租金中值為每月4369元；該報告也指出，隨著全市已基本從疫情的陰霾中恢復，租金已連續四個月呈陡坡勢上漲。

該報告還發現，曼哈頓的空置率九個月來首次下降，豪華公寓的租金中位數——包括租金排名前10%，高於8300元的公寓，已飆升至1萬1000元；這一數字呈有史以來第三高，比疫情前更高出22%。

法律援助協會(Legal Aid Society)呼籲州、市府簽署立法，保護租戶免受無故驅逐和房價上漲的影響。律師戈爾迪納(Judith Goldiner)表示，儘管通貨膨脹率下降，但租金仍處於前所未有的水平，迫使租戶搬離、流落街頭，甚至住進遊民所。