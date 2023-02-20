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「法律之窗」法拉盛啟動 為民眾解惑

記者鄭怡嫣╱紐約報導
AAC「法律之窗」系列講座19日在法拉盛啟動。(記者鄭怡嫣/攝影)
AAC「法律之窗」系列講座19日在法拉盛啟動。(記者鄭怡嫣/攝影)

由亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)組織的「法律之窗」系列講座19日在法拉盛啟動，並將每月一次為民眾普及法律知識，解答他們關切的包括合同糾紛、反亞仇恨犯罪等在內的法律問題，並敦促遇案時積極取證報警。

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊主席吳一平表示，巡邏隊成立近兩年，除每日社區安全巡邏外，也致力為社區提供法律、青少年教育、英語課程等多元服務。啟動「法律之窗」初衷是因為犯罪率上升，民眾對法律知識的需求也更多，需要有針對性的防制罪犯，並了解遇到緊急情況該如何處理。目前，有不少華人若遇街頭攻擊，不知如何使用法律自我保護，普法可敦促民眾遇案時積極拍照取證，報警立案，並出庭指證罪犯。

此次主講人為亞美凝聚聯盟社區巡邏隊的法律顧問及紐約州執業律師孫瀾濤，他指許多民眾對於民事及刑事法的概念模糊，找他詢問合同糾紛、反亞仇恨、汽車保險及車輛相關案件的華人最多，法治觀念不可缺，希望以講座為民眾普法並解決法律困惑。

孫瀾濤提醒，在紐約州，無論車有多舊，建議車輛保險不應低於10萬。此外，還需購買保額在10萬的自保部分險(UM/SUM Policy)以及配偶責任險(Spousal Liablity)，保證全家人在任何車禍意外發生後的保證。

「AAC法律之窗」系列講座，將於每個月的第三個周日下午1時，在法拉盛三福大道(Sanford Ave.)132-35號L3舉辦，解答民眾法律問題，可致電(347)506-0122、電郵[email protected]、或登陸網站AAC-NYC.org諮詢詳情。

AAC「法律之窗」系列講座19日在法拉盛啟動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
AAC「法律之窗」系列講座19日在法拉盛啟動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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