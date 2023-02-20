「法律之窗」法拉盛啟動 為民眾解惑

AAC「法律之窗」系列講座19日在法拉盛啟動。(記者鄭怡嫣/攝影)

由亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)組織的「法律之窗」系列講座19日在法拉盛 啟動，並將每月一次為民眾普及法律知識，解答他們關切的包括合同糾紛、反亞仇恨犯罪等在內的法律問題，並敦促遇案時積極取證報警。

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊主席吳一平表示，巡邏隊成立近兩年，除每日社區安全巡邏外，也致力為社區提供法律、青少年教育、英語課程等多元服務。啟動「法律之窗」初衷是因為犯罪率上升，民眾對法律知識的需求也更多，需要有針對性的防制罪犯，並了解遇到緊急情況該如何處理。目前，有不少華人若遇街頭攻擊，不知如何使用法律自我保護，普法可敦促民眾遇案時積極拍照取證，報警立案，並出庭指證罪犯。

此次主講人為亞美凝聚聯盟社區巡邏隊的法律顧問及紐約州 執業律師孫瀾濤，他指許多民眾對於民事及刑事法的概念模糊，找他詢問合同糾紛、反亞仇恨、汽車保險 及車輛相關案件的華人最多，法治觀念不可缺，希望以講座為民眾普法並解決法律困惑。

孫瀾濤提醒，在紐約州，無論車有多舊，建議車輛保險不應低於10萬。此外，還需購買保額在10萬的自保部分險(UM/SUM Policy)以及配偶責任險(Spousal Liablity)，保證全家人在任何車禍意外發生後的保證。