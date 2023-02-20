州眾議員選區重畫 皇后區憂切割亞裔
州獨立選區重畫委員會(NYS Independent Redistricting Commission)近日在皇后區的市大約克學院(York College)舉辦州眾議員選區重畫公聽，不少華裔、韓裔、南亞裔參與，關注第24、26、30以及40選區的變化。亞太裔投票聯盟(APA Voice)也動員發聲，其中爭議最大的是第26選區，新地圖草案被指切割目前選區。
目前第26選區包含灣台(Bay Terrace)，貝賽，小頸，道格拉斯頓，Bellerose和Glen Oaks。然而新的草圖上，添加了荷利斯(Hollis)、皇后村(Queens Village)和牙買加莊園(Jamaica Estates)等東南部區域，並將灣台切給第27選區，被指同時切割了華韓裔和南亞裔社區。
韓裔組織發言代表是總部位於貝賽的韓裔社區服務(KCS)，發言人Paul Lee稱，新的26選區太大，也不緊湊，貝賽、小頸與Hillside Corridor、Glen Oaks兩社區互動很少，他和亞太裔投票聯盟希望第26選區包括整個貝賽、白石鎮、Beechhurst；而將Hillside Corridor、Glen Oaks及皇后村畫出。
住在貝賽27年的華裔Lillian Gee表示「我從來沒去過Hillside Corridor和皇后村，也不知Glen Oaks在哪裡」，她支持將此三處畫入不同選區。住在傑克森高地的亞裔Urgen Sherpa表示，華裔田保誠表示，在法拉盛居住多年，希望保持法拉盛所在的第40選區完整，「我們語言有障礙，如果不完整可能在很多事都不方便」，他表示希望40選區的邊界在166街，此處開始亞裔居民減少。
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