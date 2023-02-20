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莊文怡訪62分局長劉志強 促警民合作

記者顏潔恩╱紐約報導
班森賀華人民眾造訪62分局，與局長劉志強會面。(記者顏潔恩╱攝影)
班森賀華人民眾造訪62分局，與局長劉志強會面。(記者顏潔恩╱攝影)

在布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長、第43市議員選區參選人莊文怡的組織下，近日與班森賀多名華裔社區人士拜訪62分局新華人局長劉志強，希望為警民合作奠定更深基礎。

班森賀華人居民、社區商家超過20人出席，交流當地治安問題；此次見面也藉機讓華人多接觸警局內的高層警官、華裔警員等，以建立更密切的警民關係。

劉志強表示，很高興有這個活動作為契機邀請民眾了解警局的運作，是達成警民合作的重要途徑；該分局在包括前任局長陳韜等人的努力下，已和社區建立不錯的聯繫，他也會繼續維持這些關係。社區不能單靠警察來維持治安，就算派遣巡邏隊出門，警員還是無法保證會出現在民眾最需要的時刻，更多時候還是要依賴社區提供的即時線索，「只要默契配合，犯罪率一定會下降。」

莊文怡感謝警員們將自身生命擺在公眾安全之上。班森賀華人服務中心負責人羅添福表示，該分局在外展活動上向來做得好，有新的警察派來警局，都會主動邀請社區過來認識；他也認為警察與民眾必須有「直接對話」(direct dialogue)，解決社區大小事才更有效率。

班森賀華人民眾9日造訪62分局，與新局長劉志強會面。(記者顏潔恩/攝影)
班森賀華人民眾9日造訪62分局，與新局長劉志強會面。(記者顏潔恩/攝影)

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