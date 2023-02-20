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皇后區民事法官提名 華裔入選

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區民主黨提名五人參選該區民事法官初選，包含華裔龔伊芙琳(右)。(皇后區民主黨部)
皇后區民主黨提名五人參選該區民事法官初選，包含華裔龔伊芙琳(右)。(皇后區民主黨部)

皇后區民事法庭，今年有五個法官席位空缺，該區民主黨部近日提名五位黨內初選候選人，其中包括華裔律師龔伊芙琳(Evelyn Gong，音譯)。

民事法官任期10年，處理糾紛金額在4萬9999元以下的民事案件，通常，民事法官為黨內提名高等法院法官的優先人選。在皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)前民事法官鄭昱楷(Leigh Cheng)在去年獲民主黨提名、並當選皇后區高等法院法官後，該民事法官席位出現空缺。皇后區民主黨代表全票提名龔伊芙琳接替鄭昱楷。

據悉，龔伊芙琳為賓州大學學士以及聖若望大學(St. John's University)法學博士，是紐約州執業律師並於皇后區有律所，她也是紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，AABANY)財務長。皇后區第六區包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地。

根據紐約市選舉局，本市民事法官6月27日初選，共有22個法官席位空缺，皇后區有五席。除龔伊芙琳外，該區民主黨還提名帕樂玆(Sandra Perez)、穆涅茲(Sandra Muñoz)、高德曼(Michael Goldman)、以及馬歇爾(Delsia Marshall)，分別為皇后區全區(countywide)、第二、第一以及第四行政區候選人。

皇后區民主黨主席、國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)表示，努力使候選人更多元化。2022年，一份有關紐約法官的調研報告顯示，皇后區民事、房屋以及刑事法院，45%法官為白人，遠高於皇后區25%白人居民比率；亞裔法官僅占5%，該區亞裔人口有27%；西語裔及非洲裔法官分別占18%及10%，也低於28%及20%的居民比。

皇后區 提名 民主黨

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