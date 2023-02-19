華策會新春慶典 籌款38萬元助亞裔弱勢

華人策劃協會舉辦第58屆農曆新年慈善活動。(華策會提供)

華人策劃協會日前在曼哈頓華埠舉辦第58屆農曆新年慈善活動，成功籌集38萬元，承諾用於幫助亞裔 移民、低收入 群體獲得更多福利資源。

此次慈善活動邀請到數百名慈善人士、民選官員、商界業主參加，包括州長霍楚(Kathy Hochul)、國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、曲怡文、卡范納(Brian Kavanagh)，州眾議員李榮恩(Grace Lee)，和市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)等到場參加。

華策會總裁兼首席執行官何永康(Wayne Ho)表示，新的一年開始，華策會將繼續推進組織使命，同時向社區領袖致敬，感謝他們貢獻，為亞裔社區帶來巨大影響，「他們的奉獻提醒我們要為所有紐約民眾，建立一個更美好、更公平的未來。」

慈善宴會當晚，華策會為恆信理財總裁陳永杰(Derek Chan)頒發「企業責任獎」，紐約市兒童保育資源和推薦聯合會(NYC Child Care Resource & Referral Consortium)獲得「社區服務獎」，華策會皇后區特殊家庭服務(CPC Queens Services for Families with Special Needs)獲得「華策會明星服務獎」。